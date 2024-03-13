  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Kansızlık yaşayanlar dikkat: O hastalıkların habercisi olabilir

Kansızlık yaşayanlar dikkat: O hastalıkların habercisi olabilir

En yaygın belirtileri halsizlik, yorgunluk ve üşüme olan kansızlığı çoğu zaman önemsemiyoruz. Ancak kansızlık bazı hastalıkların belirtileri arasında yer alabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, kansızlığın kanser gibi önemli hastalıkların habercisi olabileceğini belirtti. İşte detaylar...

İHA
Kansızlık yaşayanlar dikkat: O hastalıkların habercisi olabilir

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, kansızlığın tüm dünyada en sık görülen nedeninin demir eksikliği olduğunu ifade etti. Kansızlığın kemik iliği çalışmasındaki azalmaya bağlı olarak kemik iliği hastalıklarından da kaynaklanabileceğini belirten Dr. Efelerli, kanser gibi yıkıcı hastalıkların da kan değerlerini düşürdüğü bilgisini verdi.

Kansızlık yaşayanlar dikkat: O hastalıkların habercisi olabilir

"KAN VÜCUTTAKİ EN BÜYÜK ORGAN"
Kadınlarda 12 gram erkeklerde ise 14 gram desilitrenin altı değerli kişilerin "kansız" olarak nitelendirildiğini dile getiren Dr. Efelerli, "Kan aslında vücudumuzdaki en büyük organımız. Kan değerlerindeki düşüklüğe kansızlık yani 'anemi' diyoruz. Kadınlarda 12, erkeklerde 14 gram desilitrenin altındaki değeri olan kişilerin kansızlık problemi yaşadığını söyleyebiliriz" dedi.

Kansızlık yaşayanlar dikkat: O hastalıkların habercisi olabilir

"DEMİR EKSİKLİĞİ EN BÜYÜK NEDEN"
Kansızlığın en büyük nedeninin demir eksikliği olduğunu vurgulayan Dr. Efelerli, diğer nedenlerle ilgili, "Kemik iliğinden kaynaklanan kansızlık, kan üretimi için lazım olan demir, B12, folik asit, vitamin gibi elementlerin eksik olmasından kaynaklanır.

Kansızlık yaşayanlar dikkat: O hastalıkların habercisi olabilir

Bir diğer neden ise kan kullanımı çok artmasıdır. Mesela, gebelerde kullanımı hızlandığı için genelde kan değerleri düşüktür. Başka bir neden ise yıkıcı hastalıklardır. Kanser hastalarının da kan değerleri düşük olur. Yıkıcı hastalıklarda kemik iliği kan üretir ama kan bir şekilde parçalanır ve vücuda lazım olacak değerleri sağlaması çok zor olabilir" diye konuştu.

Kansızlık yaşayanlar dikkat: O hastalıkların habercisi olabilir

"KANSIZLIK SORUNU YAŞAYANLAR SÜREKLİ ÜŞÜRLER"
Kansızlığın bir diğer tabir ile aneminin en sık görülen belirtilerinin halsizlik, yoğunluk ve üşüme olduğuna dikkat çeken Dr. Efelerli, "Kansızlığın en çok rastlanılan belirtisi halsizlik ve yorgunluk diyebiliriz. Yüzde ve gözde solukluk, el çizgilerinde solukluk, saç dökülmesi, kabızlık, depresyon gibi belirtileri vardır.

Kansızlık yaşayanlar dikkat: O hastalıkların habercisi olabilir

Öte yandan kansızlığı bulunan insanlar sürekli üşüdüklerini dile getirirler. Yaz, kış evin veya bulundukları yerin sıcaklığı kaç derece olursa olsun, hasta üşüdüğünü belirtir. Yine kansızlığa bağlı tırnak üzerinde çökmeler görülebilir. Kabızlığın haricinde sindirim sorunları da kansızlık bulunan insanlardaki en belirgin bulgulardan biridir" ifadelerini kullandı.

Kansızlık yaşayanlar dikkat: O hastalıkların habercisi olabilir

"DERİN KANSIZLIK DURUMUNDA KAN VERİLEBİLİR"
Derin kansızlığı bulunan kişilere kan verilebileceğini söyleyen Dr. Efelerli, ağızdan alınacak ilaçların anemi tedavisinde kullanılabileceğini ifade etti. Hastanın kan değerleri 7 gram desilitrenin altındaysa tedavisinde dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Dr. Efelerli, "Hastada 7 gram desilitrenin altı derin kansızlık varsa hastanın ilaç kullanıp kullanmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü demir ilaçları mide, bağırsak sistemlerine dokunabilir. Derin kansızlığı bulunan insanlara bu nedenlerden dolayı kan verilebilir. Onun haricinde ise ağızdan alınacak ilaçlar tedavide kullanılabilir ve hastalar desteklenebilir" dedi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA