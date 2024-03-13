Kansızlık yaşayanlar dikkat: O hastalıkların habercisi olabilir

Bir diğer neden ise kan kullanımı çok artmasıdır. Mesela, gebelerde kullanımı hızlandığı için genelde kan değerleri düşüktür. Başka bir neden ise yıkıcı hastalıklardır. Kanser hastalarının da kan değerleri düşük olur. Yıkıcı hastalıklarda kemik iliği kan üretir ama kan bir şekilde parçalanır ve vücuda lazım olacak değerleri sağlaması çok zor olabilir" diye konuştu.