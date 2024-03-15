Ağız sağlığınızı korumalısınız

UZMANLAR, beslenme düzeni ve alışkanlıkların değiştiği ramazan ayında oruç tutanların ağız sağlığı ve sindirim sorunları yaşamamaları için tavsiyelerde bulundu. Ramazanda ağızdaki tükürük salgısının azaldığını, bunun da ağız kuruluğuna ve sesin zorlanarak çıkmasına (fonasyon bozukluğu) neden olduğunu belirten uzmanlar, kişinin yaşam kalitesinin azaldığını söyledi. Aynı zamanda uzun süren açlık ve susuzluk sebebiyle ağız ortamında değişen floranın, çürük ve lezyonlu dişleri olan, diş eti rahatsızlığı gibi dental problemleri bulunan kişilerde bu rahatsızlıkların etkisini artıracağına işaret ettiler.

TANSİYON DENGESİ İÇİN KETEN TOHUMU

KETEN tohumu antioksidan deposu olarak biliniyor. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Kemik kütlesinin korunmasında rol oynar. Aynı zamanda kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve keten tohumu tansiyon dengesini ayarlar. Sindirim sistemini de destekler.

SİNDİRİM SAĞLIĞINIZ İÇİN KİVİ TÜKETİN

LİF açısından zengin olan kivi sindirim sağlığını destekler ve kilo verme sürecinde yardımcı olur. Astım tedavisinde destekleyici bir rolü olan kivi aynı zamanda göz sağlığını korur ve kolajen üretimine katkıda bulunur. Sindirimi geliştirir.