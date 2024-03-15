Tek yumurta ikizlerine biyonik kulak

Doğuştan işitme sorunu yaşayan 10 yaşındaki tek yumurta ikizleri, İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan biyonik kulak ameliyatı sonrası çevreleriyle iletişim kurmaya başladı. Sivas'ta yaşayan Oktay ve Havva Aksak çiftinin tüp bebek yöntemiyle Ecrin ve Buğlem ismini verdikleri ikiz bebekleri dünyaya geldi. Duyma azlığı yaşadıkları tespit edilen ikiz kardeşlere işitme cihazı takıldı.

'BU DUYGU ÇOK FARKLI'

Takılan cihaza rağmen seslere yanıt vermeleri zaman içinde azalan kardeşler 2 yıl önce İzmir'de muayene edildi. Dalgıç, ikizlerin duymalarının sağırlık eşiğine gelmesi üzerine biyonik kulak ameliyatına karar verdi. Havva Aksak, "Çocuklarım duymaya başladı. Bazen duymadıkları için isyan edebiliyorlardı. Doktorlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Abdullah Dalgıç ise ikizlerin aynı gün yapılan ameliyatla sağlıklı duymaya başladığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Biyonik kulağın iç ve dış parçası var. İç parçayı kulağın iç kısmına kadar yerleştirdik. Bir ay sonra ise dış parçayı taktık. Bu ameliyatı yüzlerce kez yaptık ama bugünkü duygu çok farklıydı."