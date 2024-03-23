Yaşam kalitesini artıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Çiğdem Karas, vajinal estetiğin kadınlarda cinsel bölgede ki şekil bozukluğunu ve dış görünümünü beğenmeme durumunda yapılan operasyonlar olduğunu belirterek, "Kendi cinsel organını estetik bulmayan, yaşadığı cinsel ilişkiden zevk almayan, cinsel organı zaman içinde deforme olan, biçimi bozulan, renk değişikliği olan kadınlar yaşadıkları huzursuzluktan dolayı cinselliği yaşamaktan geri kalırlar. Bu konuyu eşleriyle ya da kendileri ile bile paylaşmayabilirler. Çekinme, yanlış anlaşılma ve utanma gibi duygulardan dolayı kendilerini ifade edemeyebilirler. Ancak bu problemler uygun hastalara uygulanan estetik operasyonlarla halledilebilecek problemlerdir. Bu müdahalelerin yapılabilmesi ile kadının kendine duyduğu özgüven artacak, kendini iyi hissetmesi ve mutsuz olması engellenecektir" dedi.

HANGİ DURUMDA YAPILIR?

Opr. Dr. Çiğdem Karas, "Kadınların doğum sonrası vajinada oluşan kalıcı esneme, sarkma olması, bazı kadınlarda doğuştan küçük dudakların asimetrik olması ya da fil kulağı gibi geniş yüzeyli olması, zor doğumlarda uygulanan epizyotemi kesisinin kötü iyileşmesi durumlarında, idrar kesesi ve rektumun anüsten önceki son bölümünde sarkma olduğunda, cinsel fonksiyon bozukluğu, idrar kaçırma, kabızlık sorunları ortaya çıktığında, rahim de yaşanan sarkmalarda, Kliteromegali (kliterisin abartıcı büyük görüntüsü ve deri kalıntısının olması durumunda) hem düzeltici operasyonların hem de estetik operasyonların yapılabildiğini söyledi.

VAJİNAPLASTİ OPERASYONU

Doğum sırasında yaşanan yırtıkların, vajinanın genişlemesi ve epizyotominin kötü iyileşmesi nedeniyle vajina yapısında meydana gelen hasarların vajina genişlemesi ve gevşeme nedenleri olduğunu kaydeden Opr. Dr. Karas, "Yaşlanma nedeniyle ya da doğumsal olarak da vajina yapısı geniş olabilir. Vajinal estetik ile bu kusurların tamamı düzeltilebilir. Aynı operasyonla vajinadan ses gelmesi sorunu da düzeltilebilir ve bu nedenden dolayı eşinizden utanma gibi sorunlarda ortadan kalkacaktır. Lokal ya da hafif genel anestezi altında yapılan operasyon 30-60 dakika gibi bir sürede tamamlanabilmektedir. Bu operasyonda sosyal hayata dönüş hızlıdır" diye konuştu.

LABİOPLASTİ UYGULAMALARI

Labium Minus'ün genital bölgede vajinanın hemen girişinde yer aldığını kaydeden Opr. Dr. Çiğdem Karas, "Normalden büyük, uzun, sarkık yada asimetrik olması durumunda düzeltilmesine labioplasti denir. Labia Minusların büyük ve sarkık olması durumunda hastaların dar giysiler giymelerinde ve çamaşır kullanımında zorluk yaşamakta, sosyal ortamlarda, spor ve günlük aktivitelerde kendini kötü hissetmelerine ve bu hastaların mayo, bikini giymekten çekinmelerine yol açmaktadır. İç dudakların normalden büyük olması, sürekli nemli bir ortam oluşturup kronikleşen ve geçmeyen vajinal enfeksiyonlara yada batholin bezinde iltihaplanmalara yol açabilmektedir. Aynı zamanda cinselliğin kötü etkilenmesine sebep olmaktadır. Labioplasti operasyonu yaklaşık 30-45 dakika sürmektedir. Genelde lokal anestezi ile yapılır. Adet bitiminde yapılması tercih edilir. Bu operasyon daha sonra ki doğumları etkilemez. Operasyon kızlık zarına zarar vermez, çünkü kızlık zarı operasyon bölgesinden 3-4 cm içeridedir. 18 yaşını tamamlamış kişilerde de uygulanabilir."