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Kalp damar sağlığınızı kamkat ile koruyun

HABER MERKEZİ
Kalp damar sağlığınızı kamkat ile koruyun
DOĞU Asya'da doğal olarak yayılış gösteren çalı biçimindeki kamkat meyvesi portakal, mandalina, bergamot, limon gibi turunçgiller ailesinden. Kamkat meyvesi doğru tüketildiğinde kolesterol seviyesini dengeler, enfeksiyon önleyici bir özelliğe sahiptir, enfeksiyonlara karşı vücudu koruma altına alınır. Aynı zamanda kamkat içerisinde A, B1, B2, B3 ve kalsiyum vitaminleri de yer alır. Bunun yanı sıra bol miktarda da C vitamini bulunur. Kabuğu ile beraber tüketilebilen kamkat vücutta antioksidan özelliği gösterir. Sinir sisteminin de düzenli çalışmasını sağlıyor.
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