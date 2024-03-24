‘Tüberkülozda tedavi yarım kalmamalı

TÜBERKÜLOZUN 1950'li yıllardan itibaren tedavi edilebilen, tanısı kolay ve ucuz bir hastalık olduğunu anlatan uzmanlar, "Önemli olan tanıyı koymak ve bulaş oranını azaltmaktır. Balgamda mikrop görüldükten sonra tedaviye başlanır. Tedavide zorluk yaşayan hastalar ya da dirençli tüberküloz hastaları yatarak tedavi edilir" ifadelerini kullandı. Tüberkülozun uzun bir tedavi süreci olduğunu anlatan Uzm. Dr. Onur Karaman, "Standart tedavi 6 ay sürüyor. Dirençli tüberküloz olursa, tedavi süresi 18 aydan mikrop çeşidine göre 20 aya kadar uzayabiliyor. En temel sorun tanı konuyor, tedavi başlıyor ama hasta bazen ilaçları evde biriktirip içmiyor. Böylece hastalık yayılıyor" dedi.