Ekol Hastanesi’nde Doç. Dr. Çağlar Çallı

Bugüne kadar birçok hasta gün içerisinde sağlık konusunda benden fikir sorar ve yardım ister. Bu tür talepleri de seve seve yapmaya çalışıyorum.

Arayanların birçoğu da Ekol Hastanesi'nde çeşitli tedavi ve ameliyatlar için benden randevu ister. Kulak burun boğaz muayene ve ameliyatları için hiç tereddütsüz Ekol Hastanesi'nde Doçent Doktor Çağlar Çallı hocayı önermişimdir. Birçoğu ameliyatları ve tedavileri sonrasında beni arayarak teşekkürlerini ve memnuniyetlerini belirtmiştir. Doç. Dr. Çağlar Çallı`nın uzun yıllardır Ekol Hastanesi'ndeki birçok başarılı ameliyatlarını bende gazetelerde çeşitli haberlerini işledim.

TİTİZ BİR OPERASYON

Öğretmen oğlum Özer'in yıllardır sorunu olan burun kemiği ve sinüzitleri sebebiyle yıllardır sorun yaşıyordu ve bir türlü ikna edip de ameliyat ettirememiştik.

Geçtiğimiz pazartesi günü Çağlar hoca yaklaşık iki saat süren başarılı bir ameliyatla nihayet sağlığına kavuşturdu.

Bu tür ameliyatlarda gözaltı morlukları, burunda geçici de olsa şişlikler, birkaç gün süren ağrılar olur. Çağlar hoca ameliyat öncesi bizi bir hayli rahatlattı.

Ekol Hastanesi'nde kullanılan ileri sistem ve teknoloji ile bu tür ameliyatlarda hiçbir şişlik, morarma olmayacak demişti ve öyle de oldu. Ameliyat sonrası birkaç saat hastanemizde dinlenip hayatına kaldığın yerden devam edeceksin demişti. Ameliyat sonrası aynen de öyle oldu. Hastanenin temizliği, hijyeni hiç tartışılmaz. Personelin ilgisi apayrı bir güzellik. Ben Baz ailesini yaklaşık 30 yıldır tanırım. Doktor Mehmet Baz`ın ve Figen Hanım'ın titizliğini çok iyi biliyorum. Yakinen kendim yaşayınca daha iyi görmüş oldum. Baz ailesinin emeklerine sağlık. Çağlar hoca tartışmasız alanın da bir numara. Öğretmen oğlumuz yıllardır çevresinin anlatımı ile bu tür ameliyatların zorluğunu, sıkıntısını duymuştu. Çağlar hoca muayene sırasında anlatımı ve verdiği güven ile bizim öğretmeni ikna etti. Ameliyat sonrası yolda konuşuyoruz. Nasılsın, ağrın var mı? diye sordum, bana "Bunca yıl boşuna bu sıkıntıları çekmişim" dedi.

DAHA İYİ BİR HASTANE OLABİLİR

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi konum ve büyüklüğü günümüz koşullarında bölgemizde bir nebze de olsa sağlığın yükünü hafifletti. Asıl sorun çevre trafiği ve ulaşım. Bayraklı`ya ulaşım o denli zor ki özellikle sabah trafiği tam bir çile.

Çevre yolu artık bu trafiğin yükünü taşımıyor. Bayraklı Şehir Hastanesi'ne başka ilçelerden ulaşmak özellikle sabah akşam saatlerinde ne mümkün. Pazartesi sabah erkenden Güzelbahçe'den saat 7.30 da evden Çiğli istikametine yola çıktım. Çiğli'ye varışım 9.45. Arabamda hasta ya da bir acil durumum olsa Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kısa sürede ulaşmam mümkün değil. Şehir Hastanesi konsept olarak günümüz koşullarında üst düzey teknik ve deneyim gerektiren tüm imkanlara sahip ve en önemli ameliyatların yapıldığı bir hastane. Yeterli mi? Asla. Bu tür sağlık kuruluşlarının en önemli ayağı bu tür sağlık alanlarına en kısa sürede ulaşım sağlayacak çevre yollarıdır. Bir de bu tür büyük yapılarda sağlık hizmetlerine kısa sürede randevu almak ve aldığınız randevuya gitmek iki ayaklı kocaman bir sorun. Aslında ülkemizde hemen her mahallenin aile sağlık birimleri mevcut fakat bu aile hekimlikleri ilaç yazmanın ötesine maalesef geçmiyor. Oysa ön tetkik ve bir takım ayaktan tedavi, görüntüleme, laboratuvarları bu aile hekimliklerinde bulunsa bu tür büyük sağlık kuruluşlarının yükü hafifler. En önemlisi ise hastanelere gidecek hastaları aile hekimleri yönlendirip randevu sistemini belirlese aradaki sıkıntılar azalacak.

HASTANELERİN YÜKÜ AZALACAK

186 üzerinden alınan randevular zamanında alınamıyor. Alınan randevulara Sağlık Bakanı'nın da açıkladığı gibi birçok hasta alınan randevulara gitmiyor ya da gidemiyor. Örneğin Bayraklı Şehir Hastanesi'nde yaşanan ulaşım sorunu gibi. İzmir Şehir Hastanesi üst düzey teknojilerle donatılmış bir hastane. Hizmete başlayalı henüz bir yıl olmasına rağmen bu kadar üst seviye işlerin yapılabilmesi kurumun donanımını göstermektedir.

Gel gelelim bu tür donanımlı bir sağlık kuruluşuna ulaşmak bir sorun. Oysa randevu sistemini tamamen aile hekimlikleri üstlense hangi hasta hangi zaman diliminde ve hangi hekime gideceğini bilse hastanelerin yükü azalacak.