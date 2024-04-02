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Haberler Sağlık Türkiye’de yılda 240 bin kişi kansere yakalanıyor

Türkiye’de yılda 240 bin kişi kansere yakalanıyor

HABER MERKEZİ
Türkiye’de yılda 240 bin kişi kansere yakalanıyor
TÜRK Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, her yıl dünyada 20 milyon, Türkiye'de ise 240 bin kişinin kansere yakalandığını bildirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi de olan, Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Kutluk, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünya geneli kanser istatistiklerine ilişkin bilgileri paylaştı. Dünyada kanser istatistikleriyle ilgili en güncel bilgi olan, 2022 yılı verilerinin yeni yayımlandığını belirten Kutluk, "Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin kansere yakalandığı bildiriliyor. Maalesef bu hastalardan 10 milyonu kaybediliyor ancak 10 milyon kişi de kurtarılıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında kanserden kurtarılan kişi sayısı her yıl artıyor" ifadesini kullandı.
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