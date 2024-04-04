Aşı heyecanı

Alzheimer hastalığına karşı koruyucu aşıda sona doğru. Dünyada yaklaşık 55-60 milyon kişide görülen Alzheimer hastalığına karşı klinik çalışmalarında sona doğru gelindiğini aşının denemeleri İngiltere'nin Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü öncülüğünde çalışmalarında son derece olumlu gelişmeler kaydedildiğini ve bu çalışmalar Oxford Cembridge Üniversitesi dahil İngiltere'deki bir çok merkezde sürdürüldüğü duyuruldu. Alzheimer aşısının bunamaya dönüşmeden önce zehirli proteinleri hastanın beyninden uzaklaştırmak için tasarlanıyor. Alzheimer aşısının kanıtları kesinleşmesi durumunda da yaklaşık beş yıl içinde üretime geçip hastalarda kullanılmaya başlanacak.

Ülkemizde de bu tür hastaların son dönemlerde bir hayli arttığı bu tür çalışmaların ve üretilecek ilacın sonucu merakla bekleniyor.

ŞEHİR HASTANESİ İYİ OLABİLİR

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi konum ve büyüklüğü günümüz koşullarında bölgemizde bir nebze de olsa sağlığın yükünü hafifletti. Asıl sorun çevre trafiği ve ulaşım. Bayraklı'da ulaşım o denli zor ki özellikle sabah trafiği tam bir çile. Geçtiğimiz hafta bu eleştirime bir hayli olumlu olumsuz tepkiler aldım. Evet, gerçekten de yapılan her güzel ve faydalı iş alkışlanır ve takdir edilir. Bayraklı Şehir Hastanesi gibi önemli bir sağlık tesisinin başarılı hizmetler sunması memnuniyet verici.

Ancak, ulaşım ve çevre yollarının yetersizliği gibi eleştiriler de dikkate alınmalıdır.

Çünkü, hastaların ve ziyaretçilerin hastaneye erişimini olumsuz etkileyebilir ve acil durumlarda yaşamsal önem taşıyabilir. Özellikle acil durumlarda, hastaneye ulaşımın hızlı ve etkili olması hayati önem taşır. Ulaşım sorunları, bu hız ve etkinliği azaltabilir ve hastaların sağlık hizmetlerine zamanında erişimini engelleyebilir. Bu nedenle, sağlık tesislerinin yanı sıra çevre altyapısı da önemlidir ve geliştirilmelidir. Eleştirilerim, bir kuruma veya yatırıma karşı olduğu anlamına gelmemeli. Tam tersine, bu eleştiriler, mevcut hizmetlerin daha iyi hale getirilmesi için yapıcı geri bildirimlerdir. Sağlık hizmetlerine erişimi artırmak ve kalitesini yükseltmek, herkesin çıkarınadır ve toplumun genel refahını artırır. Bu tür eleştirilerin dikkate alınması ve çözüm bulunması, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve erişilebilir hale gelmesine yardımcı olur.

Bu nedenle, eleştirilerimin olumlu bir şekilde değerlendirilmesi ve çözüm odaklı yaklaşımla benimsenmesini ümit ederim. Ülkemizde yapılan ve yapılacak her yatırımı alkışlarız özellikle de sağlık kuruluşuysa.

GÖZ ALERJİLERİNE DİKKAT

Bahar aylarının gelmesiyle alerjik bünyelerin önlem alması gereken önlemlerden biriside göz alerjisi.

Konuyla ilgili fikir ve önerilerini anlatan Atagöz Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz, "Göz alerjisi bahar aylarında oldukça sık karşımıza çıkıyor. Bahar aylarının kabusa dönüşmemesi için alerjiye karşı önlem alınması gerekiyor' dedi.

Baharın gelmesiyle göz alerjilerinin artış gösterdiğini ifade eden Op. Dr. Aras Saklamaz, 'Göz alerjisi (alerjik konjonktivit) oldukça sık görülür. Göz, kendini rahatsız eden bir madde (alerjen) ile karşılaştığında ortaya çıkar. Göz bu durumda alerjen ile mücadele etmek için histamin denen bir madde salgılar.

Bu da gözün yüzeyindeki konjonktiva denen, göz akının ve göz kapaklarının içini örten zarda kızarıklık, ödem ve kaşıntıya yol açar. Gözde sulanma, yanma ve ışığa hassasiyet de eşlik edebilir. Bu durum insandan insana bulaşıcı değildir' diyerek göz alerjileri hakkında bilgi verdi.

YIL BOYU SÜREBİLİR

Kronik alerjinin yıl boyu devam edebileceğini dile getiren Dr. Saklamaz, 'Akut alerji genelde alerji sezonunda görülür. Gözlerde sulanma, kaşıntı, yanma ve göz kapaklarında ödem eşlik eder. Kronik alerji daha az görülen ve yıl boyu görülebilen tiptir. Etken genellikle tozlar ve yiyeceklerdir. Yanma, kaşıntı ve ışık hassasiyeti ön plandadır' diye konuştu. Göz damlasının sürekli kullanımda alerji yapabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Aras Saklamaz, 'Sürekli göz damlası kullananlar ilacın içindeki koruyucu maddelere karşı alerji gösterebilirler. Bu durumda varsa eğer koruyucu içermeyen, tek dozluk flakonlarda göz damlaları tercih edilmelidir' açıklamasında bulundu.