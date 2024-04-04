Polen alerjisi olanlar dikkat! Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Şehir Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Polikliniği'nde birkaç ay öncesine göre hasta sayısında iki kat artış yaşadıklarını ifade eden Uzm. Dr. Döne Gülçin Unutmaz Erkaya, şubat ve mayıs ayları arasında hasta yoğunluğunun normal olduğunu belirtti. Hastaların ayakta tedavi gördüğünü ve bahar alerjilerinin enfeksiyon hastalıklarından bazı farkları bulunduğunu söyleyen Dr. Erkaya, "Özellikle polenler ve ağaçlarda çiçek açtığında hastalarımızda bir artış oluyor. Bu da bizim beklediğimiz bir şey. Alerjik hastalıkların diğerlerinden farkı tekrarlıyor olmasıdır. Her yılın belirli dönemlerinde tekrarlayan, bir önceki yıl da görülen şikayetler alerjik hastalıktan kaynaklanır. Ateş, boğaz ağrısı, öksürük varsa ve aynı evde yaşadığı kişilerde de bu belirtiler görüldüyse daha çok enfeksiyondan söz ederiz. Bu durumlarda kişinin hekime başvurmasını öneriyoruz" diye konuştu.