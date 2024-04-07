Eyvah diyetim bayrama denk geldi!

Ramazan Bayramı geldi çattı. Bayramlar özellikle diyet yapanlar için zorlayıcı bir dönem olabiliyor.

Bayram ziyaretleri demek tatlılar, tuzlular, ikramlar demek.

Elbette yemek istemediğinizde zorlayanlar, beni seviyorsan ye demeler ve daha niceleri sizi çok zorlayacak.

O yüzden diyet yapanlara ve sevgili danışanlarıma sesleniyorum:

Sakin olun. Kimseyi kırmadan, üzmeden, nefsinizi de doyurarak, diyetinizi de bozmadan bu bayramı nasıl atlatırız bunları konuşalım.

BAYRAMDA SERBEST MİYİZ?

Elbette istediğinizi yemekte özgürsünüz. Ama unutmayın diyetteyken bazı gıdaların bedeli ağır ödenir. 3 dilim baklava yemek 75 dakika bisiklet sürmeye bedeldir. Fakat 1 top dondurma yerseniz 10 dakika yürüyüş ile dengeleyebilirsiniz. Ayrıca ne kadar ve ne zaman yediğiniz de önem kazanmaktadır. En ufak yaptığınız kaçamakta 'tamam artık diyetim bozuldu' derseniz ya hep ya hiç düşüncesinde olursanız işte o zaman hayal ettiğiniz bedene ulaşmanız çok zor olur. Bunun yerine 'yedim ama bu şekilde dengeleyebilirim' demeniz çok daha doğru. İşte bunu başardığınızda diyetinizde kaçamak dahi olsa kilo vermeye devam edecek bu sayede motivasyonunuzu hep yüksek tutacaksınız.

GÜNE NASIL BAŞLAYALIM?

Öncelikle bayram sabahlarına mutlaka sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı ile başlayın. Neden mi bahsediyorum? Tam tahıllı ürünler, peynir, zeytin, yumurta, domates, salatalık ve yeşillikler olsun. Ramazan'da özellikle oruçla beraber yavaşlayan metabolizmanızı çalıştırmak için güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamalısınız. Uzak durmanız gerekenler; pişiler, gözlemeler, poğaça ve simitler yani özetle rafine karbonhidrat grubu!

Bunlardan ne kadar uzak durursanız günün devamında o kadar başarılı olursunuz. Eğer bayram sabahı bir tanesinden yemek isterseniz kızartma ürünler yerine tercihiniz simit olsun. 1 dilim ekmek yerine çeyrek gevrek yiyebildiğinizi unutmayın. Kaçamakları önlemek için kahvaltı tabağınızı önceden organize edin. Ortadan karışık yediğinizde neyi ne kadar yediğinizi kontrol etmeniz zorlaşacaktır.

GİZLİ KALORİ: SIVILAR

Gün içindeki su tüketiminiz ısınan havayla beraber arttı biliyorum. Fakat gittiğiniz her bayram ziyaretinde bir şeyler içmeniz için zorlayanlar olacak.

Burada tercihinizi şekerli, gazlı içecekler yerine şekersiz çay veya kahveden yana kullanabilirsiniz.

Fakat içtiğiniz bu içecekler diüretiktir yani vücuttan su atılımına sebep olurlar. İçtiğiniz her bardak çay veya kahve için ekstradan koca bir bardak su içmeyi atlamayın.

Gün içindeki kahve tüketiminizi 2 ile sınırlayabilir, çayı da mümkün olduğunca açık ve limonlu tercih edebilirsiniz. Bu sayede fazla kafein almamış olacaksınız.

ŞEKER GİBİ BAYRAM

Ramazan Bayramının şeker bayramı olarak bilinmesinin bir sebebi var. Gezdiğiniz her kapıda baklavalar, çikolatalar, şekerlemeler ikram edilecektir.

Tüm Ramazan boyunca bu tatlıları büyük bir hasretle beklemiş olabilirsiniz. Ancak bu besinlerin kan şekerinizi hızla yükselttiğini, sizi çabuk acıktıracağını ve yağlandıracağını unutmayın. Diyet yaptığınızı bilen aile üyeleri bayramda diyet olmaz diyecekler, onlara sağlıklı beslenmenin geçici bir süre olmadığını bir yaşam tarzı olduğunu anlatın. Çünkü fazla şekerin kalp ve damar sağlığına zarar verdiğini, diyabete neden olabildiğini, hatta kolajene zarar vererek cildinizi yaşlandırdığı ve sivilcelenme yapabileceğini bilmelisiniz.

Yapılan bir araştırmada enerjilerinin yüzde 21 veya daha fazlasını ilave şekerlerden tüketenlerin kalp ve damar hastalığı riski iki katına çıktığı görülmüştür. Bu anlamda porsiyon kontrolü her şeydir. Gerçekten de diyette olmasanız bile gün içinde 2-3 porsiyon tatlı yerseniz metabolizmanıza ciddi anlamda zorlamış oluyorsunuz.

Onun yerine bir sütlü tatlı ya da sevdiğiniz 1-2 kare baklava ile günü geçirebilirsiniz. Toplam enerjinizin en fazla yüzde 10'u şekerden gelmelidir.

AKŞAM İŞİNİZ KOLAY

Eğer akşam yemeğinde bir yere davetliyseniz korkmayın çünkü burada işiniz daha rahat olacaktır. Bayram sofrası olduğu için çeşit artacak ve sizin de sağlıklı olana yönelme ihtimaliniz daha yüksektir.

Akşam yemeğinde varsa 1 kâse çorbayla başlayarak devamında haşlama, fırın ya da ızgara bir protein ürünüyle devam edebilir, salata ve yoğurtlu seçeneklerden tüketebilirsiniz.

Ekmek, kızartma ürünler, makarna-bulgur gibi yancılar uzak durmanız gereken gruptur.

Her lokmadan sonra bir parça salata alın ve bol miktarda çiğneyin. Sofra ne kadar uzun sürerse sürsün siz doymuş olacaksınız ve artık daha fazla yemenize gerek kalmayacak.

Tüm bu öneriler ışığında bu bayram durmanız gereken yeri siz kendiniz de hissediyor olacaksınız.

İnanın böyle günlerde insan, diyeti olmasaydı belki 2-3 kilo alabiliyorken dikkat ettiği zaman kilo almadan bu süreci geçirebiliyor. Bu tatil tüm kışın yorgunluğunu atın, ısınan havanın tadını çıkartın, aile üyeleriyle güzel anlar paylaşın ve ölçülü olmayı unutmayın.

Bayramın size bolluk, bereket, ailenizle beraber huzurlu günler getirmesi dileğiyle.

HERKESE İYİ BAYRAMLAR DİLİYORUM.