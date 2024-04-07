Kanser savaşçıları ‘Hayatı Bırakma’dı

Ulusal Kanser Haftası sebebiyle 'Hayatı Bırakma' konulu söyleşinin moderatörlüğünü, meme kanseriyle girdiği savaşı kazanan gazeteci Fulya Soybaş gerçekleştirdi. Soybaş'ın yanı sıra kolon kanserini yendikten sonra Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar kazanmayı başaran yüksek atlama Türkiye eski rekortmeni ve master milli atlet avukat Aycan Kurtcan, prostat kanserini yenerek kendi yaş grubunda Türkiye rekorunu kırmayı başaran veteran atlet Murat Sağlam ile İEÜ Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi bölümünden Prof. Dr. Baha Zengel konuşmacı olarak yer aldı.

"ÖLÜM DEMEK DEĞİL"

Kendi hayat hikayesini anlatarak sözlerine başlayan Fulya Soybaş, "İki buçuk yıl önce meme kanseri tanısı aldım. 30 radyoterapi gördüm. Koltuk altıma atlamıştı. Meme içi boşaltıldı ve meme protezi takıldı. Hala onun duygusallığını yaşıyorum. Bunu kendime bile itiraf etmek çok zordu. Her 8 kadından biri meme kanseri. Yarın siz de olabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın artık kanser eşittir ölüm demek değil" ifadelerini kullandı.

Ulusal kanser haftası nedeniyle, hastanenin girişine KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) tarafından açılan stantlarda bilgilendirmeler yapıldı. Hafta boyunca dağıtılan broşürlerle erken tanının önemi aktarıldı. Etkinlikler kapsamında, İEÜ Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nin giriş kapısına LÖSEV karavanı kuruldu. Karavanda bulunan çanta, anahtarlık, bardak, çikolata gibi ürünler, geliri lösemi hastası çocukların tedavisinde kullanılmak üzere satıldı.