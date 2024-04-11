Bahar aylarında gözlerinizi koruyun

Alerji deyip geçme! Harun Aygün yazdı.

Bahar aylarıyla birlikte alerjik bünyeleri olanların daha fazla dikkat etmesi gereken bir süreç de başlıyor. Bu durumda en sık rastlanılan alerji de göz alerjisi oluyor.

YIL BOYU DEVAM EDEBİLİR

Özel Atagöz Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz, "Göz, kendisini rahatsız eden bir alerjen ile karşılaştığında alerji oluşur. Bu durumda alerjen ile mücadele etmek için histamin denen bir madde salgılar. Bu da gözün yüzeyindeki konjonktiva denen, göz akının ve göz kapaklarının içini örten zarda kızarıklık, ödem ve kaşıntıya yol açar. Gözde sulanma, yanma ve ışığa hassasiyet de eşlik edebilir. Bu durum insandan insana bulaşıcı değildir" ifadelerini kullandı. Kronik alerjinin yıl boyu devam edebileceğini söyleyen Op. Dr. Aras Saklamaz, akut alerjinin de genelde alerji sezonunda görüldüğünü belirtti. Op. Dr. Aras Saklamaz, şöyle devam etti: "Gözlerde sulanma, kaşıntı, yanma ve göz kapaklarında ödem eşlik eder. Kronik alerji daha az görülen ve yıl boyu görülebilen tiptir. Etken genellikle tozlar ve yiyeceklerdir. Yanma, kaşıntı ve ışık hassasiyeti ön plandadır. Göz damlasının sürekli kullanımı da alerji yapabilir. Sürekli göz damlası kullananlar ilacın içindeki koruyucu maddelere karşı alerji gösterebilirler. Bu durumda varsa eğer koruyucu içermeyen, tek dozluk flakonlarda göz damlaları tercih edilmelidir."

ALERJİDE KALITSAL GEÇİŞ

Alerjiler, kalıtsal olarak geçebilmektedir. Ebeveynlerinin ikisinde de alerji olanlarda birinde olana göre daha fazla görülür. Her yaşta görülebilmekle beraber çocuk ve gençlerde daha sıktır. Deri testleri ve bazen göz konjonktivasından alınan biyopsiler tanıda gerekebilir.

ÖNLEMLERİNİZİ ALMALISINIZ

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz, göz alerjilerine karşı nasıl önlem alınması gerektiğini de aktardı. Op. Dr. Saklamaz, "Tedavide öncelikle alerjenden uzak kalmak yer alır. Havada polen miktarı arttığı dönemlerde pencereler kapalı tutulmalıdır. Evin içinde hava temizleyicileri kullanılabilir. Her türlü boya, kimyasal ve parfümden uzak durulmalıdır. Gözleri kaşımamak ve bunun için soğuk kompresi göz kapakları üzerine uygulamak yardımcı olacaktır. Tekrarın önlenmesinde en faydalısı, alerjene teması ortadan kaldırmak olacaktır" dedi.

YARIN: ALERJİDEN KORUNUN