Parkinson hastalığında belirtilere dikkat edilmeli

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Parkinson hastalığında erken tanının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Küsbeci, "Parkinson hastalığı bir hareket hastalığı, hareketlerde bozulmanın çok belirgin olduğu bir hastalıktır. Hastalık tanısındaki en önemli bulgu hareketlerde yavaşlamadır. Yürüme bozuklukları vardır. Parkinson, yavaş gelişen bir hastalıktır. Felç gibi bir hastalık değildir. Tanı ve tedavinin doğru ve erken konulması bu hastalıkta çok önemlidir. Tanı ne kadar erken konulursa, tedavi ne kadar doğru olursa hasta için o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.