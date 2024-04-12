Belirtileri kalp krizine benziyor! Duygusal travmalar o hastalığa yol açıyor

"KALP KRİZİNE BENZER"

Sendromun belirtilerinin kalp krizine benzer olduğunu ifade eden Doç. Dr. Cihan Altın, "Kişi kalp krizine benzer belirtiler yaşadığı için çoğu doktor hastaya kalp krizi teşhisi koyabilir. Anjiyo önerisinde bulunabilir. Mutlaka bu belirtileri olan hastalara uzman kardiyologlar tarafından bakılmalı ve kişilere kısa sürede bir kayıp, bir acı yaşadı mı diye sorulmalıdır. İlaç tedavisi uygulandığı zaman 1 hafta ile 6 ay arasında iyileşen hastalarımız oluyor. Kalp krizinde nasıl tekrarlama ihtimali varsa bu sendromu yaşayan kişilerde de aynı durumu yeniden yaşama ihtimalleri olabilir. Mutlaka uzmanlar tarafından kontrol edilmesi gereken bir süreç" diye konuştu.

