Polenlere dikkat!

Havalar ısındıkça vücudun karşı karşıya kaldığı alerjen maddeler de artıyor. Eğer alerjik bir bünyeye sahipseniz daha fazla dikkat edilmesi gereken şey oluyor. Özel Atagöz Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Olcayto Çelik, başta polen alerjisi olmak üzere bütün alerjilere karşı alınması gereken önlemleri anlattı. Op. Dr. Çelik, "Alerjenlerden uzak durabilmek için evinizde ve arabanızda pencereleri kapalı tutun ve klima kullanın. Bu sayede iç mekânlarda polene ve diğer tahriş edici etmenlere maruz kalma seviyenizi düşürebilirsiniz. Pencere fanı kullanmayın çünkü bunlar polenleri ve diğer alerjenleri içeri çekebilir. Klimanızın devir yaparken alerjenleri içeri almasını engellemek üzere klima cihazınızın parçalarını temiz tutun" dedi.

HİJYENİK OLMALI

Polene alerjiniz varsa, havadaki polen miktarının en yüksek olduğu dönemlerde dışarı çıkmaktan olabildiğince kaçınmanız gerektiğine değinen Op. Dr. Olcayto Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Havadaki polen miktarı genellikle sabah ile öğlen saatleri arasında ve akşamüstleri yoğunlaşır. Ayrıca rüzgâr sebebiyle havada polenlerin uçuştuğu esnada dışarıya çıkmaktan kaçının. Dışarı çıktığınız zaman güneş gözlüğü veya gözlük takarak polenlerin gözünüze kaçmasını engelleyebilirsiniz."

Op. Dr. Olcayto Çelik, küflerin de alerjilere sebep olabileceğini söyledi:

Op. Dr. Çelik, "Eğer alerjinizi tetikleyen unsur küf ise, yüksek rutubet seviyesinin küflerin gelişmesine sebep olduğunu aklınızda bulundurun. Evinizdeki rutubet seviyesini yüzde 30 ila 50 civarında tutmaya gayret edin. Rutubetin yüksek olduğu alanları sık sık temizleyin. Yerleri temizlerken alerjenleri yakalayabilmek için, kuru toz paspası yerine ıslak paspas ya da temizlik bezi kullanın. Eğer evdeki tozdan dolayı alerjik konjunktivit yaşıyorsanız, toz akarlarını cildinizden uzak tutmaya çalışın. Özellikle yatak odanıza dikkat edin. Yatak takımlarınızda özellikle de yastıklarınızda alerjen azaltan nevresim takımları kullanın. Yatak takımlarınızı sık sık en az 60 derece sıcaklıkta yıkayın" ifadelerini kullandı.

HAYVANLARI SEVİN, ELLERİNİZİ YIKAYIN

EĞER alerjiniz ev hayvanlarından kaynaklanıyorsa, mümkün olduğunca hayvanları evin dışında tutmaya gayret edin. Özellikle de evde beslenen hayvanları yatak odasından uzak tutmak önemlidir, böylelikle alerjensiz bir odada uyunabilir. Yer döşemesi olarak halı yerine ahşap ya da fayans tercih edin çünkü hayvan kepekleri halıların içine hapsolur. Bir ev hayvanına dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın ve hayvanların yanındayken giydiğiniz giysileri yıkayın.