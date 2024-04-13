Ameliyat korkusuna sanal gerçeklikle çözüm

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Ritim Bozuklukları (Aritmi) Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emin Evren Özcan, ameliyat olacak hastalardaki heyecan ve korkuyu gidermek için operasyon sürecini sanal gerçeklik ortamında yaşayacakları uygulama geliştirdi. Özcan 1 yıllık çalışma sonunda, hastaların ameliyata hazırlık ve devamındaki tüm süreci 360 derecelik görüş imkanıyla izleyebildiği sanal gerçeklik uygulaması hazırladı. Özcan, "İnsanları bilinmezlik korkutur. Hastalarımızın bu süreçte yaşayacaklarını daha önceden deneyimleyecekleri bir sanal dünya oluşturduk. Böylece onlar da rahatlıyor" dedi.