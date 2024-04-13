Duygusal travma, ‘Kırık Kalp Sendromu’na neden olabilir

KALP krizine benzer belirtiler taşıyan Kırık Kalp Sendromu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Cihan Altın, "Kişinin ağır stres içeren olay yaşaması vücutta adrenalin salgılanmasına neden oluyor. Bu adrenalin ile kalp gücünü kaybediyor ve kişi Kırık Kalp Sendromu'na yakalanmış oluyor" dedi.

KALP KRİZİNE BENZER

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi (İEÜ) Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Cihan Altın, 8-14 Nisan Kalp Sağlığı haftası nedeniyle, Kırık Kalp Sendromu hakkında bilgiler paylaştı. Hastalığın son zamanlarda görülen vakalar ile popüler hale geldiği ve kalp kriziyle karıştırıldığını anlatan Doç. Dr. Cihan Altın, sendromun sıklıkla 50 yaş üstü kadınlarda görüldüğünü söyledi.

Sendromun belirtilerinin kalp krizine benzer olduğunu ifade eden Doç. Dr. Cihan Altın, "Kişi kalp krizine benzer belirtiler yaşadığı için çoğu doktor hastaya kalp krizi teşhisi koyabilir. Anjiyo önerisinde bulunabilir. Mutlaka bu belirtileri olan hastalara uzman kardiyologlar tarafından bakılmalı ve kişilere kısa sürede bir kayıp, bir acı yaşadı mı diye sorulmalıdır. İlaç tedavisi uygulandığı zaman 1 hafta ile 6 ay arasında iyileşen hastalarımız oluyor. Kalp krizinde nasıl tekrarlama ihtimali varsa bu sendromu yaşayan kişilerde de aynı durumu yeniden yaşama ihtimalleri olabilir. Mutlaka uzmanlar tarafından kontrol edilmesi gereken bir süreç" dedi.