Bayram sonrası tartıyla barış!

Tatili birleştirenler için 9 günlük bayram tatilinin sonuna geldik. Tatilin bitmesiyle birlikte, uzun bir dinlenme ve keyif dönemi geride kaldı. Akraba ziyaretlerinde, tatil köylerinde ve açık büfelerde yapılan kaçamaklar, diyetinizi biraz sallamış olabilir.

Ancak endişelenmeyin, bu kaçamaklar motivasyonunuzu kaybetmenize neden olmamalı. Şimdi, tatil kilolarınızı hafifletmek ve sizi tartıyla barıştırmak için birkaç ipucu vermek istiyorum.

TARTIDAKİ RAKAMLAR

Bayram boyunca tüketilen ağır yemekler ve tatlılar vücutta su tutulumuna neden olur.

Bu nedenle tartıdaki rakamın artması sizin o miktarda yağlandığınızın göstergesi olmayabilir.

Ödemi vücuttan atmanın en kolay ve ucuz yolu yeterli su içmenizdir. Su tüketimini artırarak vücudunuzun toksinlerden arınmasına ve sindirim sistemini düzenlemesine yardımcı olun. Günlük 2,5- 3 litreye yakın su içerek ödemin çoğunu atabilirsiniz. Bunun dışında neler yapabilirim derseniz, her öğünde salata tüketmenizi ve her salataya bol maydanoz eklemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca tatilde meyve tüketimi genellikle ihmal ediliyor bu yüzden günde 2-3 porsiyon meyve tüketebilir ve bu meyve hakkınızı ananas olarak tercih edebilirsiniz.

Ananas içerisindeki bromelain enzimi sayesinde iyi bir ödem atıcı besindir. 3 ince dilim ananası, 1 porsiyon meyve hakkınız yerine kullanabilirsiniz.

BİTKİLERDEN GÜÇ ALIN

Bayramda her gittiğiniz misafirlikte bir şeyler içmeden olmaz dediniz ve çaya kahveye çok yüklendiniz. Şekerli ve kalorili bir şey içmektense doğru yaptınız. Fakat çay ve kahveye çok düşkün bir toplum olduğumuz için günlük kafein tüketimini çok kolay aşılabiliyor.

Fazla kafein uyku düzeninin bozulmasına, gergin ve sinirli hissetmeye, sindirim sorunlarına neden olabilmektedir. Ayrıca, aşırı kafein alımı kalp sağlığı üzerinde de risk oluşturabilir ve diyetinizi olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle, çok sık çay ve kahve tüketen danışanlarıma bitki çaylarını öneriyorum. Yeşil çay, mısır püskülü, kiraz sapı, tarçın, karanfil ve maydanoz sapı gibi bitki çayları, ödem atıcı özellikleriyle bayram sonrası oluşan ödemlerle mücadelede yardımcınız olabilir. Ancak, bitki çaylarını kullanırken bilinçli olmalı, kalitesinden emin olduğunuz markaları tercih etmeli ve kronik bir rahatsızlığınız varsa mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

Ayrıca, düzenli ilaç kullananlar bitki çaylarının bazı ilaçlarla etkileşime girebileceğini unutmamalıdır.

HAFİF YEMEKLER

Çeşit çeşit yemeklerle dolu ağır bayram sofralarını bir kenara bırakalım. Artık öğlen yemeklerinde hafif protein kaynaklarına yönelebilirsiniz.

Bunun için balık, tavuk ve kurubaklagiller iyi seçeneklerdir.

Akşam yemeğini ise sebze ağırlıklı geçirmeniz sindirim sistemini rahatlatır ve vücudu gece boyunca gereken dinlenmeye hazırlar. Çünkü sindirim sisteminin aşırı çalışması, uyku kalitesini etkiler vücudun yenilenme sürecini yavaşlatabilir.

Hafif bir akşam yemeği tüketmek ise sindirimi kolay olduğundan daha huzurlu bir uyku sağlar. Unutmayın, sağlıklı bir uyku düzeni de kilo kontrolü ve genel sağlık açısından büyük önem taşır.

METABOLİZMA UYANSIN

Metabolizmayı canlandırmanın en güzel yolu nedir?

Hareket etmek! Günlük egzersiz rutini olarak haftada en az 3-4 gün 30-45 dakika egzersiz yapmaya özen gösterin. Yürüyüş yapmak hiç ekipman gerektirmeyen en zahmetsiz spordur. Bunun dışında güzelleşen havalar sizi bisiklet için çağırıyor olabilir.

Açık havada ve düşük hızda yapılan bir bisiklet gezisi saatte yaklaşık 300 kalori yakmanızı sağlar. Yağ yakımını arttırmak için önerim spora mümkünse sabah saatlerinde çıkın ve çıkmadan yarım saat önce 1 sade kahve için. Çok terlerseniz egzersiz sonrası 1 şişe maden suyu ile mineral dengenizi sağlayabilirsiniz.

Bayram sonrası toparlanmak için bu dört adımı uygulayabilirsiniz.

Size verdiğim tüyolarla vücudunuzdaki fazla ödemlerden kurtulabilir, metabolizmanızı canlandırabilir ve dengeli beslenme alışkanlıklarınıza geri dönebilirsiniz. Kendinize olan inancınızı kaybetmeyin, hedeflerinize sadık kalın ve sağlıklı bir yaşam tarzını yeniden inşa etmek için bugünden başlayın. Kilo vermeniz gerektiğini düşünüyorsanız yaz gelmeden son düzlükteyiz, diyet yapmanın tam zamanı olduğunu unutmayın.