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Sosyal medya yeni doğum yapan kadınları etkiliyor

HABER MERKEZİ
Sosyal medya yeni doğum yapan kadınları etkiliyor
SOSYAL medyanın anneler üzerindeki etkileri hakkında konuşan uzmanlar, doğum sonrası süreçte sosyal medyanın anneleri olumsuz etkilediğini söyledi. Günümüzde her bireyin aktif olarak kullandığı sosyal medya platformları bireyler arası iletişimde etkin bir rol oynarken paylaşılan içeriklerden birçoğu da insanlar üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Özellikle kadınların hamilelik süreci ve sonrasında bu etkilen daha net bir şekilde görülüyor. Uzmanlar, "Eskiden kişiler mahallesindeki kişilerin dışında dünyayı pek de takip edemezdi. Günümüzde ise özellikle sosyal medyanın da etkisiyle tüm dünyayı takip edebiliyor ve trendler hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Psikolojik olarak kendinde bazı şeyleri eksik gören kişilerde sosyal medyanın da etkisi büyük" dedi.
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