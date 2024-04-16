Psikiyatri uzmanı uyardı: Uzun süredir geçmeyen hastalığınız varsa dikkat!

Çoğu kişi psikiyatriye gitmenin bu hastalıklarının bir 'numara' olabileceğinin düşünülmesinden endişe ederek randevu almayı reddettiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Ömer Öz, "Belki de psikoterapi yöntemleri ve basit bir iki ilaçla düzelebilecekken uzun uzun tahliller, tetkikler yaptırmak sizin için maddi-manevi büyük bir yük oluşturabilir. Psikiyatriye gitmek güçsüzlük ya da delilik değildir, güçlü insan var olan sorununu fark eden ve bunun tedavisini yaptırabilmek olgunluğuna erişen insandır. Bu tip sorunları yaşayan kişilerin yakınlarına da önereceğim şeyler, onları ikna etmek isterken onlara daha sorunlu hissettirmemek, sorunlarına inanmıyormuş gibi davranmamak, 'sen hastasın, bunlar gerçek değil' tarzında cümleleri kurmamak, tedaviye geldiğinde kazanabileceği zamanları fark ettirip tedavi olma kararını yine onlara bırakmak olacaktır" diye konuştu.