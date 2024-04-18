  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık İzmir’in Kiraz ilçesinde toksik metal tehlikesi

İzmir’in Kiraz ilçesinde toksik metal tehlikesi

HABER MERKEZİ
İzmir’in Kiraz ilçesinde toksik metal tehlikesi
Tarımsal üretimiyle ünlü İzmir'in Kiraz ilçesindeki bazı bölgelerde, yeraltı suyunda olması gerekenin yüzlerce kat üstünde toksik metal içeriğine rastlandı. İlçede yapılan bilimsel araştırma, bölgedeki toksik metal kirliliğin insan sağlığını tehdit ettiğini ortaya koydu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melis Somay Altaş'ın "Türkiye'deki metal cevher yataklarının çevresinde sulama suyunun hidrojeokimyasal incelemesi: "jeoloji ve gıda güvenliği" arasındaki kritik ilişkinin anlaşılması" başlıklı bilimsel çalışması uluslararası prestije sahip Clean-Soil, Air, Water adlı dergide yayımlandı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA