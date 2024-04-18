İzmir’in Kiraz ilçesinde toksik metal tehlikesi

Tarımsal üretimiyle ünlü İzmir'in Kiraz ilçesindeki bazı bölgelerde, yeraltı suyunda olması gerekenin yüzlerce kat üstünde toksik metal içeriğine rastlandı. İlçede yapılan bilimsel araştırma, bölgedeki toksik metal kirliliğin insan sağlığını tehdit ettiğini ortaya koydu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melis Somay Altaş'ın "Türkiye'deki metal cevher yataklarının çevresinde sulama suyunun hidrojeokimyasal incelemesi: "jeoloji ve gıda güvenliği" arasındaki kritik ilişkinin anlaşılması" başlıklı bilimsel çalışması uluslararası prestije sahip Clean-Soil, Air, Water adlı dergide yayımlandı.