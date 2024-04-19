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Haberler Sağlık Glokomda erken tanının önemi

Glokomda erken tanının önemi

HABER MERKEZİ
Glokomda erken tanının önemi

GÖZ tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığı, erken tedavi edilmezse körlüğe varan sonuçlar doğurabiliyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Sedat Selim, belirti vermeden ilerleyen glokomda erken tanı ve tedavinin görme kayıplarının önüne geçebildiğini vurguladı.

Glokom hastalığının sinsi bir şekilde ilerlediğini de kaydeden Op. Dr. Sedat Selim, "Glokomda başlangıçta genellikle belirti görülmez, görmede bozukluk ve ağrı yoktur. Hastalık erken teşhis edilmeyip ilerlerse, görme sinirindeki hasara bağlı olarak görme alanında kör noktalar oluşur" dedi.

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