Bahar aylarında sağlık kontrollerini ihmal etmeyin

Özel İzmir Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Tanju Yılmazer havaların ısındığı ve yaz mevsiminin geldiği bu günlerde sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyerek önemli tavsiyelerde bulundu. Dr. Yılmazer, "Evde ve işyerinde yapılan check-up" uygulamasının sağlık kontrolüne erişimi kolaylaştırdığını söyledi.

YAZ ÖNCESİ CHECK-UP

Ramazan ayında uzun açlık süreleriyle birlikte vücudumuzda bazı metabolik ve hormonal değişikliklerin olabileceğini söyleyen Dr. Tanju Yılmazer: "Bayramda beslenme sırasında yapılan tatlı kaçamaklar ve yaz mevsiminin yaklaşması ile vücudumuzdaki bazı dengeleri değerlendirmek ve sorun varsa tedavi edici girişimlerde bulunmak amacıyla check-up yaptırmanız sağlığınız açısından önemlidir" dedi. Check-up sırasında çok yönlü muayene yapıldığını kaydeden Dr. Tanju Yılmazer, "Bu uygulama kişilerin sağlığını değerlendirmek açısından bizler için yol gösterici olur. Ayrıca kişilerin sağlık durumları, genetik risk faktörleri, cinsiyet, yaş, beden ölçüleri ve kişinin geçmişteki sağlık öyküsü gibi durumlar göz önünde bulundurularak kişiye özgü bir tarama planı belirlenir. Testler ile de sağlık durumu hakkında önemli bilgi edinilebilir" diye konuştu.

HANGİ TESTLER YAPILABİLİR?

Check-up programında kişi özelinde belirlenerek ana hatlarıyla evde veya işyerinde uygulanabilen testler hakkında şu bilgileri verdi: "Kan tetkikleri yapılarak çeşitli vitamin, mineral düzeyleri ve metabolik parametreleri belirlenebilmektedir. Ayrıca hemogram (tam kan sayımı), üç aylık kan şeker düzeyi hakkında bilgi veren hemoglobin A1C Testi, enfeksiyon, romatizmal ve çeşitli hastalıkların ön tanısında kullanılabilecek sedimentasyon ve CRP testleri değerlendirilen testler arasındadır. Belli yaşın üstünde yapılması gereken kalın bağırsaklarla ilgili hastalıklarda ilk uyarı testi olan; "gaitada gizli kan testi", karaciğer sağlığı hakkında bilgi veren hepatit testleri, tiroid testleri, kalp işlevleri göstergesi kardiyolojik tetkikler, EKG, ekokardiyografi , bazı kadın hastalıklarının önceden tanı ve takibine olanak sağlayan jinekolojik testler, ürolojik tetkikler, böbrek enzimleri, ürik asit, total ve serbest PSA, tam idrar değerlendirmesi gibi testler de check up uygulamasında yapılabilmektedir."