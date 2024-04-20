Doğal bir yaklaşım: Ozon tedavisi

Ozon tedavisinin tıbbi uygulamalarda giderek daha fazla ilgi gören ve kullanımı yaygınlaşan bir yöntem olduğunu söyleyen Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi Başhekimi ve Mesul Müdürü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Banu Kenar, ozonun pek çok hasralığın tedavisinde ve sağlıklı yaşam açısından oluşturduğu faydalar hakkında bilgiler verdi. Ozon tedavisinin vücut ve sağlık açısından oldukça faydalı bir yöntem olduğunu söyleyen Dr. Hatice Banu Kenar, "Oksijen taşıma kapasitesi artar, hücre yenilenmesini, onarımını hızlandırır. İltihaplanma süreci baskılanır ve birçok iltihabi hastalığın tedavisinde iyileşme sürecine büyük katkı sağlar. Antioksidan bağışıklık sistemi güçlenir. Viral (Covid dahil) mantar ve bakteriyel hastalıklarda tedaviyi destekler. Yorgunluk azalır, vücudun enerji kullanma kapasitesi artar, kişi kendini daha dinç hisseder. Yara iyileşmesini hızlandırır. Böylece diabetik yara yatak yarası vb gibi kronik yara tedavisinde etkilidir. Diyabet hastalığında vücudun şekeri kullanma kapasitesi artar ve kan şekeri dengeli hale gelir. Diyabet tedavisine ciddi destek sağlar. Kireçlenme, iltihaplı romatizma gibi hastalıklarda inflamasyonu azaltıp kas, eklem ve tendonlar üzerine yenilenmeyi hızlandırıcı etkisi ile ağrılarda azalma ve hareket kabiliyetinde artma sağlar. Ayrıca damarlarda genişlemeye neden olarak ve damar tıkanıklarında yardımcı tedavi olarak uygulanır" dedi. Ozon tedavisinin doğal bir yaklaşım olarak sağlık alanında giderek daha fazla ilgi gördüğünü söyleyen Dr. Hatice Banu Kenar, "Ancak, bu tedavinin uzman doktorların denetiminde doğru uygulama yöntemi ve doğru merkezlerde yapılması gerektiği de unutulmamalıdır" ifadelerinde bulundu.

HANGİ HASTALIKLARDA ETKİLİ?

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve yaşlanmayı geciktirmesinin dışında birçok hastalığın tedavisinde de ozonun etkili olduğunu söyleyen Dr. Hatice Banu Kenar, "Ozon demans, Alzheimer, fibromyalji kronik ağrı hipertansiyon, diyabetes mellitus (Şeker hastalığı), kas iskelet sistemi hastalıkları ve eklem kireçlenmeleri, kronik yorgunlukta, tekrarlayan enfeksiyonlar ve yaralarda, alerji ve astım, otoimmün hastalıklar (ms, romatoid artrit, Crohn hastalığı), damar dolaşım bozukluklarının giderilmesinde, bel ve boyun fıtıklarında ağrının azalmasında, baş ağrıları ve migren gibi pek çok hastalıkta tedaviye destek olarak ve sağlıklı kalmada kullanılan etkin bir yöntem" dedi.