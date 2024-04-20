Duymer İşitme Cihazları Merkezleri 26 yılda 450 bin kişiye ses verdi

Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "Duymer İşitme Cihazları olarak 26 yıl önce İzmir Karşıyaka'da faaliyetlerine başlayan merkezimiz, Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz tarafından kurulmuştur. İşitme Cihazları Merkezimiz ilk günden bugüne dünya markalarını Türkiye'ye getirip hastalarının hizmetine sunmayı ön planda tutmuştur. Annem ve doktor olan babamdan aldığım bu disiplin ve hastaya kaliteli hizmet anlayışı geleneğini bir hukukçu ve iş adamı olarak iş hayatımda ön planda tutmaya özen gösteriyorum" dedi.

HALKA ÜST DÜZEY HİZMET

Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi Av. Salih Baz "26 yıldır Türkiye genelinde 110 satış noktası ve üç ilde tam teşekkülü satış sonrası servis atölyesi ile hastalarımıza kaliteli işitme deneyimi yaşamaları için üst düzey hizmet veriyoruz. Duymer İşitme Cihazları olarak halkımıza Dünya markaları olan Danimarka malı, Alman malı ve son olarak da Amerikan malı kulak içinde görünmeyecek kadar küçük, aynı zamanda bugüne kadar üretilen işitme cihazlarının en küçüğü olan ürünü Türkiye'ye getirerek halkımızın hizmetine sunduk" dedi.

ISO 9001'E SAHİP TEK KURULUŞ

Av. Salih Baz "Dünya markalarını Türkiye'ye getirmek yetmiyor. Aynı zamanda Türkiye geneli 110 şubemizde çalışan tüm personeli tam eğitimden geçiriyoruz. Çalışanlarımızın tamamı hastalarımıza kaliteli hizmet vermek için belli eğitimlerden geçtikten sonra ancak hasta kabullerine başlayabiliyorlar. Bu eğitimlerimizin ve sahip olduğumuz hizmet kalite standartlarımızdan ötürü 2019 yılında Alman Mühendislerin yaptığı testleri geçerek dünya çapında geçerli olan ISO 9001 kalite belgemizi aldık. Bu belge sayesinde hastalarımızın yüksek standartlarda hizmet almış olduğu tescillendi. Tam donanımlı atölyelerimizde teknik personellerimizin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kişiye özel kulak kalıpları üç boyutlu yazıcılarda hazırlanıyor. Bu sistemi Türkiye'de ilk kez Duymer olarak biz kullanmaya başladık ve hastalarımızın hizmetine hiçbir ücret almadan sunuyoruz. Kişiye özel işitme cihazı ve kaliteli hizmet anlayışımızdan ödün vermeden hizmet ediyoruz. Dünya markalarını 7'den 70'e her yaştaki hastalarımıza yaşam kalitelerini yükselmek için üstün hizmet ve her bütçeye uygun fiyat seçenekleri ile hastalarımıza sunuyoruz" dedi.

İŞİTME CİHAZININ ÖNEMİ

"İşitme cihazları hastalarda işitme kaybı yaşanması durumunda tekrar doğal işitmeye sahip olup hayata bağlanmasına yardımcı olan özel bir sistemdir" diyen Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "Teknolojinin gelişmesiyle beraber Amerikan malı işitme cihazları artık akıllı teknolojilerini kullanarak tüm cep telefonları veya diğer teknolojik aparatlar ile bağlantı sağlayarak işitme deneyimine farklı bir boyut kazandırıyor " dedi.

DÜNYA MARKALARI TÜRKİYE'DE

"Dünyanın seçkin Danimarka ve Alman malı işitme cihazı markalarından sonra Amerika'nın kulak içinde görünmeyecek kadar küçük işitme cihazını Türkiye'ye getiren Duymer İşitme Cihazlarıdır" diyen Av. Salih Baz, "Amerikan malı işitme cihazı hakkında şunları söyledi. "Dünyada 1967 yılından bu yana dijital işitme sistemleri alanında faaliyet göstermektedir. Günümüzde yenilikçi tasarımları, estetik işitme cihazı projeleri ile sektörde öne çıkan firmalar arasındadır. Faaliyetlerini "Daha iyi duy. Daha iyi yaşa." sloganıyla yürütmektedir. Ayrıca işitme sorunu olan kişiler için en kaliteli işitme deneyimi sağlayabilmek adına sürekli olarak Ar-Ge çalışmalarını yürütmeye devam ediyor" dedi.

KENDİNİ YENİLEYEN MERKEZ

Av. Salih Baz "Duymer İşitme Cihazları Merkezi olarak 26 yıldır sürekli kendini yenileyen ve bu alanda her geçen gün hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına tüm ekibimizle her geçen gün hizmet standartlarımızı daha ne kadar ileriye taşıyabiliriz diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Son olarak da üç boyutlu atölye projemiz ile kişiye özel en küçük işitme cihazlarımızı Türkiye genelindeki 3 atölyemizde de üretmeye başladık" dedi.