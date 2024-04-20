Günümüzün sosyal hastalığı: Horlama orta ve ağır uyku apne hastaları olarak kategorilendirildiğini belirten Op. Dr. Karas, " Burada muayene bulguları çok önemli. Ayrıca hastanın öyküsü iyi dinlenmeli, kullanılan ilaçlar, kronik ve sistemik hastalıkları dikkate alınmalı ve bu hastalıkların tedavisinin düzenli olarak yapıldığından eminsek kulak burun boğaz muayenesi yaptıktan sonra eğer hastada basit horlama olduğunu düşünüyorsak tedaviyi planlamak çok daha kolay" dedi.

ALTIN STANDART

"Ancak hastada uyku apnesi şüphemiz varsa hastayı uyku testine göndermek gerekir" diyen Op. Dr. Cem Karas, "Bu işte altın standart uyku testidir. Çünkü biz uyku testinde hastanın gece yaşamış olduğu sıkıntıları tamamen ortaya çıkarabiliyoruz. Yani tansiyonu ne oluyor, nabzı ne oluyor, hangi pozisyonda horlamaya da uyku apnesi oluyor. Dolayı çıkan sonuca göre yani uyku testi çıkan sonuçla birlikte bizim muayene bulgularımızı birleştirip hastanın tedavisini planlıyoruz" diye konuştu. Uyku apnesinde tedavinin kişiye özel olarak uygulandığını söyleyen Op. Dr. Karas, "Her hastada tedavi seçeneklerimiz farklıdır. Çünkü bu rahatsızlık burun ucundan başlayarak nefes borusunun girişine kadarki bölgeyi ilgilendiren bir hastalıktır. Özellikle vurgulamak istediğim şey küçük çocuklar hariç ya da genelde ergenlik dönemindeki genç arkadaşlarımız hariç sadece burun ameliyatı yaparak horlama tedavisi çözülmez. Mutlaka ek tedaviler gerekir. Bununla ilgili yapılabilecek çok alternatif tedavi yöntemleri vardır. Bazen tedavide cerrahi dışı yöntemler de kullanılıyor. Bazen basit horlama dönemlerinde ağız içi aparatlar, damak implantları gibi uygulamalar, orta ve ağır uyku apnesi olanlarda bipap ve sibap cihazı gibi maske tedavileri kullanılabilir" dedi. Tüm hastalıklarda olduğu gibi horlama ve uyku apnesi tedavisinde de hekime danışılmadan herhangi bir tedavinin uygulanmaması gerektiğini belirten Op. Dr. Cem Karas, "Bu anlamda internette uyku apnesi ve horlama ile ilgili satılan değişik aparatlar var. Hastalarımızdan ricamız bu aparatları doktorlarına danışmadan asla kullanmasınlar" diye konuştu.