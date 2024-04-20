Kanser erken teşhisle tedavi edilebilen bir hastalık

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Tıbbi Onkoloji Hekimi Prof. Dr. Arzu Yaren kanserin günümüzde yeni gelişen tıbbi teknolojilerle birlikte tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek "Kanserin tedavisinde erken teşhis çok önemli. Bu yüzden taramalarınızı düzenli olarak yaptırınız. Tanı aldığınız takdirde ilinizde bulunan bir tıbbi onkoloğa başvurunuz" dedi. Kanserin günümüzde giderek görülme sıklığı artan bir halk sağlığı sorunu ve en sık ölüm nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Arzu Yaren " Kansere bağlı ölümlerin yüzde 30'u erken teşhis ile önlenebilir. Erken tarama meme kanseri, kolon kanseri ve serviks ( rahim ağzı) kanseri için rutin olarak yapılmaktadır. Meme kanserinin taramalarında klinik muayene ve momografi, kalın barsak kanseri taramasında gaitada gizli kan, retroskopi veya kolonoskopi, serviks kanserinde smear testinin yapılması bu kanserlere bağlı ölümleri azaltmaktadır" dedi.

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Kanser gelişiminde en önemli etkenlerin sigara, obezite ve çevresel kanserojene maruziyet olduğunu kaydeden Prof. Dr. Arzu Yaren " Sigarayı bırakmak, egzersiz ve sağlıklı diyet yapmak, sebze ve meyve tüketimi, yeterli su içmek ve yeterli uyku kanser gelişimini azaltabilir. Bunların yanında Hepatit B ve HPV aşıları da kanserin önlenmesinde etkili bulunmuştur" diye konuştu. Kanser tedavisinde erken evrede cerrahi, radyoterapi, sistemik kemoterapi ve hedefe yönelik ilaçlar yer alırken, yeni evrede sistemik tedavilerin ön planda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Arzu Yaren " Sistemik tedaviler arasında geleneksel kemoterapi, hormonal tedaviler, hedefe yönelik ilaçlar yer almaktadır. Günümüzde yapılan çalışmaların ışığında kanser tedavilerinde pek çok yeni ilaç ve yöntem kanseri başarılı bir şekilde tedavi etmektedir. İmmunoterapi ile kişinin bağışıklık hücrelerini uyararak kanser hücreleri ile savaşması sağlanır. Bir diğer yöntem hedefe yönelik tedaviler olarak adlandırdığımız akıllı ilaçlardır. Bireyselleşmiş tedavilerin en önemli alanını oluşturan bu ilaçlar kanser hücrelerindeki çeşitli genetik mutasyonların ve hücre yüzeyindeki spesifik reseptörlerin varlığına bağlı olarak kanser hücrelerini temizler ve onu yok eder" şeklinde konuştu.