Sıcak havalar öncesi varis tedavinizi ertelemeyin

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Tulukoğlu havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bacaklarında varisi olan hastaların şikayetlerinin daha belirgin hale gelmeye başladığını belirterek varis tedavisinin her mevsim yapılabildiğini söyledi.

YAZIN VARİS TEDAVİSİ

"Varisi olan hastalarda özellikle sabah güne başladıklarında bacaklarında pek şikayeti olmayabilir" diyen Op. Dr. Engin Tulukoğlu, "Gün ilerledikçe yaz sıcaklarının damarlarımızda neden olduğu genişleme ve varislerin etkisiyle ayaklarınızda dolgunluk ve şişlik hissedebilirsiniz. Bunlara ek olarak, yazın ince kılcal damar varisleri oluşma sıklığı da artmaktadır. Güneşin ultraviyole ışınları, toplardamar duvar yapısında hasara yol açmaktadır. Bu nedenden dolayı da cilt yüzeyine yakın kılcal damarlanmada artma olur. Özellikle de örümcek ağı tarzında ve oldukça kötü görünüme neden olan kılcal damarlar oluşur" dedi. Varis tedavilerinin yaz aylarında da yapılabildiğini söyleyen Op. Dr. Engin Tulukoğlu, "Özellikle iç varise yönelik lazer ve radyofrekans yöntemlerini rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Kılcal damarlara yönelik ve en sık yaptığımız skleroterapi de (köpük tedavisi) her mevsim rahatlıkla yaptığımız yöntemlerdendir. Artık tedavilerimizin büyük bir kısmını ameliyatsız yöntemler oluşturmaktadır. Yıllarca ameliyat korkusu nedeniyle tedavilerini erteleyen hastalar rahatlıkla ameliyatsız yöntemlerimiz sayesinde kalıcı olarak varislerinden kurtulabilirler" dedi. Varisi olan hastaların bazı önlemlerle ve yaşam tarzı değişiklikleri yaparak keyifli bir yaz mevsimi geçirmelerinin mümkün olduğunu söyleyen Op. Dr. Tulukoğlu "Sıkı ve dar kıyafetlerden, topuklu ayakkabılardan kaçının. Mutlaka egzersiz yapın. Yüksek faktörlü güneş kremleri kullanın. Bol su için. Kilo almayın ve seyahatte varis çorabı kullanın" dedi.