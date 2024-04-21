Bu besinler öksürüğü kesiyor! İşte öksürüğe birebir o yiyecekler...

SİYAH TURPUN FAYDALARI

Siyah turp Asya'dan geldiği ve en erken ekilen gıdalardan biri olduğuna inanılıyor. Eski Mısırlılar tarafından turpun tohumları yağ üretimi için kullanılırmış. siyah turpun her zaman kırmızıya oranla daha sağlıklı olduğu söylenmektedir.

C vitamini açısından kara turp portakal ve diğer meyvelerden daha üstündür.