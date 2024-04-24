Bu vitaminleri kullanırken dikkat! Eksikliği ya da fazlalığı o hastalıklara yol açabilir

"BU 6 VİTAMİN VE MİNERALİ KONTROLSÜZ ŞEKİLDE KULLANMAYIN"

Dr. Öğr. Üyesi Gençer, 6 vitamin ve mineralin vücutta fazlalığı veya eksikliği durumunda oluşabilecekleri, şu şekilde açıkladı:

"Çinko eksikliği; kuru cilt, sivilce, egzama gibi cilt sorunlarına, tırnak kırılmaları, saç dökülmesi, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarına ve yara iyileşmesinde gecikmeye yol açabilir. Derin çinko eksikliği ise hem kadın hem erkek üreme fonksiyonlarını etkileyerek infertilite (kısırlık) ve insülin sentezi salgılanması ve depolanmasında görevli olduğu için, şeker hastalığının kötü seyretmesine neden olabilir.

Çinko fazlalığı ise: kişilerde bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı ve ishal yapabilir. Ek olarak çinko fazlalığı bakır emilimini bozarak vücutta bakır eksikliğine neden olabilir.

D vitamini eksikliği halsizlik, yorgunluk, yaygın kas-eklem ağrıları, kas kuvvetinde azalma, baş ağrısı, uyku problemleri, baş dönmesi, saç dökülmesi, bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeni ile sık tekrarlayan enfeksiyonlara sebep olurken, D vitamini eksikliği uzun süre devam eder ve tedavi edilmez ise çocuklarda raşitizm adı verilen kemiklerin yumuşaması, zayıflaması ile seyreden, büyüme geriliği ve kalıcı kemik deformitelerine neden olan hastalığa neden olur. Erişkinlerde görülen formuna osteomalazi denir ve kemik kırılmaları ile seyreder.