Rahim ağzı kanseri belirtileri neler?

'RAHİM AĞZI KANSERİNDE DÜZENLİ KONTROLLER ERKEN TANI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTA'

Balkanlı, rahim ağzı kanserinin ilerlemesinin bazen çok hızlı olabildiğinden, kanserin erken dönemde saptanabilmesi için tüm kadınların düzenli jinekolojik muayene ve Pap smear testi yaptırmalarının büyük önemi olduğunu aktardı.'Hastalık bulgu vermeye başladığında çoğunlukla ilerlemiş safhadadır. Kanserin tanısı jinekolojik muayene ve alınan örneklerin patolojik incelemesi ile yapılır.' bilgisini veren Balkanlı, şu ifadeleri kullandı:

'Prekanseröz lezyonların tedavisi lezyonun derecesine, kadının yaşına ve genel sağlık durumuna göre değişir. Erken evre kanserlerin tedavisinde sadece rahim ağzı veya rahmin alınması ile başarılı sonuç elde edilirken, ilerlemiş kanserlerde büyük ameliyatlar ve bunlara ek olarak radyoterapi ve kemoterapi tedavileri gerekir.