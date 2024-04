Çocuklarda sık görülen kalp hastalıkları ve tedavileri

Çocuklarda kalp hastalıkları yüzde 15 - 20 oranında yenidoğan döneminde ortaya çıkıyor. Bu durumda mutlaka bu alanda uzman hekim takibi gerekiyor. Çocuk kalp hastalıklarında alanında uzman Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Narin anne ve babalara önemli uyarı ve bilgiler verdi. Nazmi Narin, "Anne ve babalar hamilelik döneminde gösterilen önem ve özeni, doğumdan sonra bebekleri için de göstermeliler. Özellikle yenidoğan bebeğin takip edilmesi büyük önem taşır. Zira doğumdan sonra bazı hastalıklar tespit edilebilir. Bu hastalıklardan biri de kalp hastalıklarıdır.

KALP UZMANI KONTROLÜ

Doğumsal kalp hastalıkları canldoğan her 10 çocuktan 1 veya 2'sinde görülebilir. Çocuklarda kalp hastalıkları yüzde 15- 20 oranında yenidoğan döneminde ağır tablolarla ortaya çıkabiliyor. Çocuk hekimleri rutin kontrollerinde kalpte ek ses 'üfürüm' ile kasık nabzı eksikliği gibi durumları saptayabiliyor. Bu durumlarda çocuk kalp uzmanı kontrolünü istiyor. Ancak çocukların bir kısmında hastalık bulgu vermiyor ve sessiz sedasız ilerleyebiliyor. Bu nedenle kalp tarama testlerinin yapılması yaşamsal önem taşıyor. Kalp hastalıklarının erken müdahalesinde bir başka önemli nokta da küçük belirtilerle de olsa zaman kaybetmeden doktora başvurmaktır" dedi.

Prof. Dr. Nazmi Narin çocuklarda kalp sağlığı ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: Özellikle yenidoğan döneminde kalp hastalığı şüphesi uyandıracak en önemli belirti çocukta morarmadır. Morarma çocuklarda özellikle eforla, yenidoğanda ise ağlama ve beslenme anlarında artıyorsa, bu durum kalp anomalisinde çok önemli bir belirtiyi gösteriyor. Bu nedenle morarması olan her yenidoğanda ve çocukta mutlaka kardiyolojik muayene ve bunu tamamlayan oksijen satürasyonlarının ölçümü, ekokardiyografi, EKG (elektrokardiyografi) gibi kalp testlerin yapılması gerekiyor. EKG ile kalp ritim anormalliği olup olmadığı kalp doktoru tarafından araştırılmalı. Çok yavaş veya çok hızlı kalp atımları mutlaka EKG ile kontrol edilmelidir.

GELİŞME GERİLİĞİ OLABİLİR

Kalbin metabolizmanın ihtiyacını karşılayamadığı durumlarda çocukta büyüme gelişme tablosu normal ilerlemeyebiliyor. Ancak çocuklarda kalp yetmezliği bulguları net bulgu vermeyebiliyor. Bu nedenle büyüme ve gelişme sorunu olan çocuklarda özellikle kalp kası hastalığı olup olmadığının saptanması hayati önem taşıyor. Çünkü kalp kası hastalıkları ani yaşamsal sorunlar yaratabiliyor. Çocukta özellikle spor yaparken eforla birlikte göğüs ağrısı varsa mutlaka kardiyolojik testler yapılmalı, kalp kası hastalığı, doğuştan koroner arter anomalisi olup olmadığı kanıta dayalı olarak netleştirilmelidir. Bayılma, nörolojik ve metabolik nedenler dışında kalp kası hastalıkları ve ritim anormallikleri nedenleriyle de oluşabiliyor. Bu durumda kalbin yapısının ekokardiyografi, ritim düzeninin de EKG (elektrokardiyografi) ile incelenmesi büyük önem taşıyor. Metabolizmanın artmış iş gücünü karşılayamayan kalpte zamanla kalp yetmezliği gelişebiliyor. Hipertiroidi, anemi, demir eksikliği gibi durumlar kontrol edildiğinde açıklanamayan terleme veya çabuk yorulma mutlaka kalp kontrolünü gerektiriyor. Çocuklarda kalp yetmezliği kendisini aşırı terleme ve çabuk yorulma olarak da gösteriyor. Özellikle uykuda yastığı bile ıslatan terlemelere dikkat edilmesi ve zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerekiyor. Doğumsal kalp hastalıklarının tanısı da mümkün oluyor ve erken müdahale hayat kurtarıyor. Bu nedenle hamilelikte düzenli muayenenin atlanmaması gerekiyor.

KARDİYOLOJİK TESTİN ÖNEMİ

Doğumsal kalp hastalıkları her zaman bulgu vermediği için hayatı aniden tehdit eden durumlar oluşturabiliyor. Dolayısıyla her çocukta mutlaka bir kez de olsa kardiyolojik testler yapılmalı, kanıta dayalı olarak doğumsal hastalık olmadığı netleştirilmeli. Sportif aktivite çağına gelen her çocukta, EKG ve ekokardiyografi gibi kalp testleri mutlaka yapılmalıdır. Erişkin yaşta oluşabilecek kalp ve damar hastalıkları çocukluk çağında başlıyor. Çocuğunuzu kalp hastalıklarına karşı korumak için erken yaşta spor yapmasına teşvik edin ve doğal gıdalarla beslenmesine dikkat edin.