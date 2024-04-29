Çikolata ve peynir çocuklarda o hastalığı tetikliyor

"EPİLEPSİNİN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR"

Baş ağrısı ile birlikte olan görsel şikayetlerin migrene eşlik edebileceği gibi bazı çocukluk çağı epilepsilerinin de ilk belirtisi olabileceğini ifade eden Topçu, "Ayrıca çocuklarda fark edilmeyen miyop, hipermetrop, astigmat gibi görme bozuklukları da migren baş ağrılarının sıklığı ve şiddetini artırabilir. Bu nedenle baş ağrısı bulunan bütün çocuklar göz muayenesinden geçirilmeli ve görsel şikayetlerinin devamı halinde çocuk nöroloğu tarafından değerlendirilmelidir" bilgisini verdi.