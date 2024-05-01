Halsizlik, kas ağrısı, kilo kaybı yaşıyorsanız dikkat! O hastalığın işareti olabilir

EN ÇOK SIRT AĞRISI VE KİREÇLENME ŞİKAYETLERİ GÖRÜLÜYOR

Vücutta eklemleri oluşturan bileşenlerin herhangi birinde meydana gelen yıpranma, yapısal bozulma, iltihaplanma ve zorlanmanın ağrıya sebep olabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Berber, "Sağlık kurumlarına başvuran hastaların yüzde 15'inde kas iskelet sistemine ait yakınma vardır. Bu hastaların yüzde 48'inde sırt ağrısı, yüzde 12'sinde yumuşak doku rahatsızlığı, yüzde 31 inde osteoartrit (kireçlenme), yüzde 9'unda inflamatuar (iltihaplı eklem romatizması) artrit vardır. Gelişmiş ülkelerde çalışamamanın en sık ikinci nedeni kas iskelet sistemi ağrılarıdır" dedi.

"EKLEMDE SADECE AĞRI OLMASI ATRALJİ OLARAK ADLANDIRILIR"

Eklemlerde görülen sorunları şöyle sınıflandıran Dr. Berber, "Bir eklemde sadece ağrı olması Atralji olarak adlandırılır. Eklemlerde kireçlenme (osteoartrit), kıkırdak yastıkçıkta iltihaplanma (bursit), kas bağlarında zorlanma/iltihaplanma (tendinit), mikrobik eklem enfeksiyonu, mekanik yaralanma, eklem aralığına yada etrafına yabancı madde birikimi(gut), romatizmal eklem iltihabı (romatoid artrit, sistemik lupus eritematozis, psöriatik artrit gibi) eklem ağrısı oluşumuna neden olur" diye konuştu.