Güneş kremini cilt tipinize uygun seçmelisiniz

YAZ aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneş kremi kullanımı konusu tekrar gündeme geldi. Cilt tipine uygun güneş kremi seçiminin önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Vildan Yazıcı, güneş kremi seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları ve doğru kullanım tekniklerini açıkladı. Dr. Vildan Yazıcı, "Cilt tipi, güneşe maruz kalma süresi, güneşin yoğunluğu ve bulunulan coğrafya SPF değerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle açık tenli ve hassas cilde sahip olanların yüksek SPF değerine sahip güneş kremleri tercih etmeleri gerekiyor. Biz en az 30 SPF değerine sahip ve mümkünse suya dayanıklı güneş kremlerinin tercih edilmesini öneriyoruz" dedi.

Güneş kremi kullanımı konusunda bilinçli olmanın cilt sağlığı açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Yazıcı, "Cilt tipine uygun güneş kremi seçimi önemli bir noktadır. Yağlı ciltler için hafif formüllü, su bazlı güneş kremleri tercih edilirken, kuru ciltler için nemlendirici özelliklere sahip güneş kremleri kullanılmalı. Ayrıca, Güneş kreminin sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca düzenli olarak kullanılması gerektiğini hatırlatmakta fayda var" ifadelerini kullandı.