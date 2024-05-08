Kristalleşen dondurmadan uzak durun! Uzmanı ’kesinlikle tüketilmemeli’ diyerek uyardı

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, dondurmanın protein, karbonhidrat, yağ ve A, B, C, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından zengin bir gıda maddesi olduğunu dile getirdi. Dondurmanın yaz ayları başta olmak üzere tüm yıl boyunca tüketilmesi gereken besleyici bir ürün olduğunu belirten Toprak, "Eğer kapalı dondurma alıyorsak, mutlaka üzerindeki son tüketim tarihine dikkat etmemiz gerekli. Ambalajda deformasyon olup olmadığına bakılmalı. Üründe erime ya da yumuşama olup olmadığı kontrol edilmeli. Kristalleşme oluşan yani eridikten sonra tekrar dondurulmuş ürünler kesinlikle tüketilmemeli. Eğer kutulu dondurma alıp evde tüketeceksek, alışverişin en sonunda alıp hızlıca eve götürüp dondurucuya koymak lazım. Tüketeceğimiz kadarı porsiyonlayıp, gerisini dondurucuda muhafaza etmeliyiz. Dondurmayı yumuşadıktan sonra tekrardan dondurmamalıyız. Açıkta dondurmaları ise seyyar satıcılardan almamamız gerekiyor. Çünkü dondurmanın soğuk zincirde saklanması gerekli. Süt ürünü olduğu için ciddi bir gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu da başta kusma, ishal, bulantı ve ateşe neden olabilir. Bu tür şikayetlerde doktora başvurmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.