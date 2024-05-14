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Haberler Sağlık Wiserlife OXYOIL ile omega 3 ve 6 destegi

Wiserlife OXYOIL ile omega 3 ve 6 destegi

HABER MERKEZİ
Wiserlife OXYOIL ile omega 3 ve 6 destegi
BÜTÜNSEL sağlık alanlarında çalışmalarını sürdüren Wiserlife Supplements, içindeki farklı yağ bileşenleriyle sağlıklı bir Omega-3 ve Omega-6 kaynağı olan OXYOIL'i tüketici ile buluşturuyor. OXYOIL, içerdiği antioksidanlar sayesinde hücre yaşlanmasının geciktirilmesine de olumlu katkılar sağlayabiliyor. Antioksidan etkinliği yüksek olan bitkisel yağ karışımı olan OXYOIL, tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilmiş organik ham maddeden oluşuyor. Koruyucu katkı maddesi, pestisit kalıntısı ve ağır metal içermiyor.
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