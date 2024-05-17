Aile hekimleri artık bu ilaçları yazabilecek

'3.2 MİLYON TL TASARRUF'

Bakan Işıkhan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklanmasının ardından Sağlık Uygulama Tebliği ile hayata geçirilen düzenlemeler sayesinde ciddi bir tasarruf sağlandığını belirterek şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimden itibaren ağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız."

SAĞLIK FATURA ÖDEME MALİYETLERİ DÜŞECEK

Bakan Işıkhan, "SGK Co-Pilot" uygulaması ile kayıp-kaçak, suiistimal, anomali tespiti veri ile karar alma, risk odaklı denetim, akıllı asistan, veri ile tahmin modelleme uygulamalarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Bu uygulama ile sağlık geri ödeme fatura tutarlarının daha sıkı bir biçimde denetleneceğini kaydeden Bakan Işıkhan, "Bu proje kapsamında verilerimiz üzerinden analiz yapılarak sağlık geri ödeme fatura maliyetlerinin düşürülmesi, sağlık fatura inceleme operasyon süreçlerinin kısaltılması, iş gücünün ve kaynakların doğru, etkin ve verimli kullanılması, sağlık geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi, sağlık fatura inceleme ve ödeme süresinin hızlandırılması hedeflenmektedir" dedi.