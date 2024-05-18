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Haberler Sağlık Akıllı lens ameliyatı başarılı sonuçlar veriyor

Akıllı lens ameliyatı başarılı sonuçlar veriyor

HABER MERKEZİ
Akıllı lens ameliyatı başarılı sonuçlar veriyor
Halk arasında akıllı lens olarak bilinen çok odaklı merceklerin, hem yakın hem de uzak görüş olanağı sunduğunu kaydeden Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, bu operasyon kararını uzman hekimlerin vermesi gerektiğini söyledi. Akıllı mercek (multifocal) operasyonunun 40 yaşından sonra uygulanması gerektiğine dikkat çeken Kaşkaloğlu, hastanın durumuna göre yapılan göz içi mercek ameliyatlarının başarılı sonuçlar verdiğini dile getirdi. orta ve uzak mesafeleri Özellikle gözlük kullanmak istemeyen hastalar bu operasyonu olmak istiyor. Hastalar operasyon sonrasında yürüyerek evine gidebiliyor." Gelişen teknolojiyle birlikte göz bozukluklarının ülkemizde başarılı şekilde tedavi edilebildiği bilgisini veren Kaşkaloğlu, göz içi mercek ameliyatlarının mutlaka bu konuda tecrübeli bir hekim tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok odaklı lens teknolojisi aynı anda yakın, ri görebilmenizi sağlıyor. lar yürüye- Sağlık
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