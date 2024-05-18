Güneş gözlüğünüz uv blok özellikli olmalı

Uzmanlar, yaza girerken önemli ihtiyaçlardan biri olarak gündeme gelen güneş gözlüğünün bir aksesuar olarak değil, göz sağlığını koruyacak bir araç olarak kabul edilmesi ve seçiminin de bu amaca yönelik yapılması gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Hülya Deveci, özellikle yaz aylarında kullanımı artan güneş gözlüklerinin göz sağlığını koruma açısından önemini vurguladı. Uzm. Dr. Deveci, "UV ışınlarına maruz kalma katarakt gelişimine neden olabildiği gibi retina denilen gözün arka sinir tabakasında da birtakım hasarlara neden olmaktadır. Bu nedenle güneş gözlüğü kullanımı ve gözü zararlı ışınlardan korumak için seçeceğiniz gözlüklerde UV blok özelliği olmalı" dedi.