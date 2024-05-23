Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmeyin! Zehire dönüşüyor

"ISPANAK YEMEĞİ GÜNLÜK TÜKETİLMELİ"

Elmacıoğlu, "Lif kaynağı olarak ıspanak faydalı bir besindir. Ispanak pişirilir ve o gün tüketilirse çok daha iyi olur" diyor.

Lif kaynağı ıspanak taze taze pişirilip hemen tüketilirse yeşil renginden dolayı insan vücudunu kanser yapıcı zararlı etmenlerden korur, ama bekletilirse zararlı hale gelir.

Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Kuru baklagiller ve sebzeler de bir miktar nitrat içermektedirler ki; bu topraktaki nitrat ve gübreleme sonucunda oluşmaktadır" diyor.

Bu durum organizmamızda bakteriyel olmayan toksit sindirim problemlerine yani mide bağırsak problemi yaratıp, baş dönmesi, ishal, mide bulantısına neden olabilir. Bu bilgi doğrultusunda ıspanağın, pişirildikten sonra çok fazla bekletilmeden tüketilmesi en doğru yaklaşımdır.