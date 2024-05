Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmeyin! Zehire dönüşüyor

ISPANAK C VİTAMİNİ DEPOSU

Taze sebze ve meyvelerin et, süt, tahıl gibi temel besinlerden sağlanamayan C vitamini açısından zengin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, ıspanağın da C vitamini deposu olduğunu belirtiyor.

Ispanak aynı zamanda bedenimizi sürekli tehdit altında tutan radyasyon ve zararlı kimyasallara karşı savunma sistemimizi oluşturan antioksidanların başlıca kaynağıdır.

Ispanakta bulunan C ve E vitaminleri, karotenoidler, flavonoidler ve bitkilere özel koku ve aroma sağlayan kükürtlü bileşiklerdir ve kansere karşı koruyucu etkileri vardır.