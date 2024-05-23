Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmeyin! Zehire dönüşüyor

Ispanağın faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini açısından zengin olan ıspanak piştikten sonra bir daha ısıtıp tüketmek yerine, tek seferde bitirilmeli. Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, ıspanağın pişirildiği gün yenmesi uyarısında bulundu.
Elmacıoğlu, ıspanağın piştiği gün yenmediği takdirde buzdolabında bekletilen ıspanak yemeğinin içinde nitrit ve nitrat bileşenlerinin artacağını belirtiyor. Elmacıoğlu, "Bu bakteriyel olmayan toksit sindirim problemlerine yani baş dönmesi, ishal ve mide bulantısına yol açar" diyor.
"+4 DERECENİN ÜSTÜNDE SAKLANDIĞINDA PİŞMİŞ YEMEKTE MİKROORGANİZMA GELİŞİR"
Pişmiş yemeklerin +4 derecede saklanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Bir yemeği iki öğünlük yaptıysanız, mutlaka yiyeceğiniz kadarını ayırın" diyor.
Saklamanız gereken yemeği cam kapta buzdolabında +4 derecede saklayın. +4 derece bütün pişmiş yiyecekler için en ideal ısıdır. Üstüne çıktığınızda ısı artar, yemeklerde mikroorganizma gelişir. Mikroorganizma yemekte üreyince o yemek bozulur. Bozulan yemek birtakım mide bağırsak şikayetlerine sebep olur. Birkaç gün işinizden olursunuz, çocuklar okula gidemez. Yemekleri pişirdiğimiz zaman sağlığa yaralı hale getirmemiz lazım. Tersi durumda sağlığı bozucu hale gelir.
"ISPANAK YEMEĞİ GÜNLÜK TÜKETİLMELİ"
Elmacıoğlu, "Lif kaynağı olarak ıspanak faydalı bir besindir. Ispanak pişirilir ve o gün tüketilirse çok daha iyi olur" diyor.
Lif kaynağı ıspanak taze taze pişirilip hemen tüketilirse yeşil renginden dolayı insan vücudunu kanser yapıcı zararlı etmenlerden korur, ama bekletilirse zararlı hale gelir.
Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Kuru baklagiller ve sebzeler de bir miktar nitrat içermektedirler ki; bu topraktaki nitrat ve gübreleme sonucunda oluşmaktadır" diyor.
Bu durum organizmamızda bakteriyel olmayan toksit sindirim problemlerine yani mide bağırsak problemi yaratıp, baş dönmesi, ishal, mide bulantısına neden olabilir. Bu bilgi doğrultusunda ıspanağın, pişirildikten sonra çok fazla bekletilmeden tüketilmesi en doğru yaklaşımdır.
ISPANAK C VİTAMİNİ DEPOSU
Taze sebze ve meyvelerin et, süt, tahıl gibi temel besinlerden sağlanamayan C vitamini açısından zengin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, ıspanağın da C vitamini deposu olduğunu belirtiyor.
Ispanak aynı zamanda bedenimizi sürekli tehdit altında tutan radyasyon ve zararlı kimyasallara karşı savunma sistemimizi oluşturan antioksidanların başlıca kaynağıdır.
Ispanakta bulunan C ve E vitaminleri, karotenoidler, flavonoidler ve bitkilere özel koku ve aroma sağlayan kükürtlü bileşiklerdir ve kansere karşı koruyucu etkileri vardır.
Yeşil sebzelerden olan ıspanakta klorofil, karotenoidler ve flavonoidlerin bazı türleri bulunur. Ispanak C, E ve bazı B vitaminleri, kalsiyum, magnezyum ve demir açısından zengindir.
KAVURUP BUZLUKTA SAKLAMAKTAN VAZGEÇİN
Sebzeyi 'önce kavurup sonra saklıyım' tutumundan sağlık açısından vazgeçmek gerekiyor. Çünkü kavurup buzdolabına koyulan yemek daha sonra tekrar çıkarıp pişirildiğinde besin değerleri en aza iniyor.