Ekol Hastanesi 200. robotik cerrahi ameliyatını kutladı

Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, Üroloji, Kadın Hastalıkları, Genel Cerrahi ve KBB cerrahileri başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilen Da Vinci Robotik Cerrahi teknolojisini hastalarımızın hizmetine sunduğumuz 7 ayda, 200 başarılı operasyon gerçekleştirdik ve hastalarımız sağlığına kavuştu" dedi. 200'üncü operasyon nedeniyle düzenlenen kutlama törenine, Ekol Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Salih Baz, Hastane Yöneticileri, Genel Cerrahi, Üroloji ve KBB kliniği hekimleri, personeli ve Da Vinci X Robotik Cerrahi Sistemi Türkiye distribütörü yetkilileri katıldı. Kutlamada, 200'üncü operasyon pastası alkışlar eşliğinde kesildi.

'DA VİNCİ' BİR ÜSTÜNLÜK

Törenin açılış konuşmasını yapan, Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Şimşir, "Da Vinci Robotik Cerrahi, insan sağlığı açısından baktığımızda teknolojinin en önemli ürünlerinden bir tanesidir. Bizim için Da Vinci Robotik Cerrahi yapmak bir üstünlük. Bu anlamda bu sistemi hastanemize kazandıran başta yönetim kurulu başkanımız Opr. Dr. Mehmet Baz'a ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederiz" dedi. Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Şimşir, sözlerinin devamında, Da Vinci Robotik Cerrahi ile yapılan tümör operasyonlarında nüks riski ve kanama miktarı son derece azalmaktadır. Hastaların hastanede kalış süresi de kısalmaktadır. Klasik cerrahi yöntemlerle ulaşamadıkları birçok alana da Da Vinci Robotik Cerrahi ile rahatlıkla ulaşabildiklerini belirtti.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Ekol Hastanesi Başhekimi ve KBB Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı, tıp mesleğinde öğrenmenin ve öğretmenin yaşı olmadığını vurguladı. "Hekim olarak ben hem öğrenmeyi hem öğretmeyi çok severim" dedi. Da Vinci Robotik Cerrahi'yi öğrendiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizim hastanemizde Da Vinci Robotik Cerrahi var demek bile büyük gurur veriyor. Bu anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. Ekol Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Salih Baz, yaptığı açıklamada 200'üncü Da Vinci robotik cerrahi ameliyatını gerçekleştiren tüm doktorlara ve ameliyathane ekibine teşekkür etti. Ekol Hastanesi olarak yeni teknolojileri her zaman takip edeceğiz ve doktorlarımızın kullanımına ve hastalarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Amacımız hastalarımıza her zaman daha konforlu ve kaliteli sağlık hizmeti vermektir" şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİYİ TAKİPTEYİZ

Da Vinci Robotik Cerrahi ile yapılan ameliyatların, hastanede daha az kalış süresi başta olmak üzere hastalara birçok kolaylık sağladığını belirten Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "Ekol Hastanesi olarak her geçen gün hastalarımıza nasıl daha iyi hizmet verebiliriz düşüncesindeyiz. Bu anlamda hem hastalarımıza hem hekimlerimize cerrahi operasyonlarda büyük kolaylık sağlayan Da Vinci Robotik Cerrahiyi hastanemize getirip kullanıma sunmaktan dolayı mutluyuz. 200'üncü operasyonu gerçekleştiren tüm doktorlarımıza ve ekibimize teşekkür ediyoruz " diye konuştu.