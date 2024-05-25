Hamile kalmak ne kadar sürer?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas hamile kalma ile ilgili bilgiler verdi. Kadınların kendilerine sıklıkla sordukları soruları cevaplayan Op. Dr. Çiğdem Karas, "35 yaş altındaysanız 12 ay, 35 yaş üstündeyseniz de 6 ay denemeniz sonucu hamile kalamadıysanız, doktora başvurmanız gerekir" dedi.

SABIRLI OLMAK GEREK

Genel olarak, her kadında gebe kalma süresinin belirsiz olduğunu belirten Op. Dr. Çiğdem Karas, " Sağlıklı bir çiftte her şeyin yolunda olduğu, yumurtlama zamanına denk getirilmiş bir cinsel ilişkide bile gebe kalma ve eve sağlıklı bir bebek götürebilme oranı yüzde 12-15 arasıdır. İlk ay gebelik elde edebilen çiftlerin oranı, yüzde 15 civarındayken bu olasılık artarak, 3'üncü ayda, yüzde 50, 6'ıncı ayda yüzde 80 ve bir yılın sonunda yüzde 85'e çıkar" dedi .

DOKTORDAN ÇEKİNMEYİN

12 ay korunmasız ilişkiye rağmen gebelik elde edilemediğinde muhakkak bir uzmana başvurmak gerektiğini belirten Op. Dr. Çiğdem Karas, "Bu süre, 35 yaş üstü veya eşlik eden adet düzensizliği, geçirilmiş enfeksiyon, ameliyat gibi sorunları olan kadınlarda 6 aydır. Özellikle ülkemizde, kadınlarda rutin muayene alışkanlığı olmadığı için genelde sadece doğumlarda kadın doğum doktoruna başvurulur. Bu durumda, gebe kalmaya engel olabilecek sorunlar gözden kaçabilir ya da, gebelikte sorun yaratacak rahatsızlıklar anlaşılamadan gebe kalınırsa, yüksek riskli gebelik, anne ve bebeğin hayatını tehdit edebilir. Bu nedenle düzenli muayene tüm kadınlar için çok önemlidir" diye konuştu.

YUMURTLAMA DÖNEMİ

"Yumurtlama döneminiz yani gebe kalma olasılığınızın en yüksek olduğu dönem bir ay içerisinde, ortalama 4-5 günlük süredir" diyen Op. Dr. Karas, "Yumurta hücresi sadece 24 saat canlı kalır. Bu 24 saatlik dönemde sperm ve yumurtanın muhakkak karşılaşması gerekir. Sperm hücresi ise 72 saate kadar canlı kaldığı için kadının tüpleri içerisinde yumurta hücresini bekleyebilir. Önemli olan en azından bir cinsel ilişkiyi bu 4-5 günlük döneme denk getirebilmektir" şeklinde konuştu. Cinsel ilişki sonrası hemen ayağa kalkmayıp, bir süre sırt üstü yatmanın, gebe kalma olasılığını arttırdığına dair bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bir tarafı yoktur. Bilimsel olarak kanıtlanmış gebe kalma olasılığını artıran hiçbir pozisyon yoktur. Ve de hiçbir pozisyonun birbirine üstünlüğü yoktur. Kadın orgazmının da gebe kalmak açısından gerekliliği de yoktur. Bir diğer ilginç nokta da ilişki olmaksızın, kadında yumurtlama döneminde zaten bu tarz rahim kasılmalarının kendiliğinden oluşuyor olmasıdır.