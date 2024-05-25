Kalp kapak ameliyatlarında güncel gelişmeler

Ekol Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Deniz Şerefli kalp damar ameliyatları içerisinde önemli bir yer tutan kalp kapak ameliyatları hakkında bilgiler verdi. Kalpte, odacıkları birbirine bağlayan ve kanın akış yönünü tayin eden 4 adet kalp kapağının bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Deniz Şerefli, "Bu kapakçıkların darlığı ve yetmezliği (kaçak) durumu, ileri ve ciddi olduğunda hastalara kapak operasyonu uygulamak çoğu zaman kaçınılmaz olur. Burada kapak değişimi ya da tamiri gibi iki alternatif mevcuttur" dedi.

KALP KAPAK DEĞİŞİMİ

Kalp kapak değişiminin hasarlı veya hastalıklı kapakçıkların yapay kapaklarla değiştirilmesi yoluyla kalbe optimum işlevselliği geri kazandırmak için tasarlanmış cerrahi bir işlem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Deniz Şerefli, "Bu prosedürlerde kullanılan iki ana kapak türü mekanik ve biyolojiktir. Mekanik kapaklar, sağlamlıklarıyla bilinir ve uzun zaman bozulmadan dayanabilirler ancak pıhtı oluşumunu önlemek için ömür boyu kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak zorundadır. Farklı hayvan dokularından üretilen biyolojik kapaklar, ömür boyu kan sulandırıcı ihtiyacını ortadan kaldırır. Mekanik muadilleri kadar uzun ömürlü değildir ancak hastaların daha doğal ve konforlu bir yaşam sağlar. Geleneksel yöntemle yapılan kalp kapak değiştirme prosedürleri eş zamanlı koroner by-pass uygulanacak hastalarda, çoklu kapak değişim ve tamirlerinde, daha önce kalp operasyonu geçirmiş hastalarda halen en sık kullanılan yöntemdir. Ancak küçük kesi dediğimiz göğüs kafesinin kısmen açıldığı, kaburgaların arasından direk yapılan ya da özel cihazlar ile kapalı yöntemlerle yapılan kapak tamir ve değişim operasyonları sıklıkla başarı ile uygulanmaktadır. Böylelikle hastalar daha hızlı iyileşerek normal yaşam standartlarına kısa sürede kavuşmaktadırlar" diye konuştu.

KALP KAPAK TAMİRİ

Kalp kapak tamirlerinin kapak operasyonları içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Doç. Dr. Deniz Şerefli, "Özellikle mitral kapak en sık tamir ettiğimiz kapak grubudur. Bir çok yöntem mevcut olmakla birlikte küçük kesiler ve video yardımlı cihazlar ile bu kapağın tamiri çok büyük bir hasta grubunda mümkündür. Burada hastanın kendi kapağı korunduğu için, kan sulandırıcı ilaç kullanma zorunluluğu ortadan kalkar ama biyolojik kapaklardaki gibi de kısa süreli bir çözümden ziyade çok uzun yıllar kalbin normal fonksiyonunun korunmasını sağlar. Tek başına mitral kapağın bozukluğunda çok büyük bir hasta grubunda tamir mümkündür ve başarı ile uygulanabilir" dedi.