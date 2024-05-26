Damar tıkanıklığına havuç suyu çözümü

İÇERDİĞİ bol miktarda A vitamini sayesinde göz sağlığını koruyan havucun suyu da kendisi kadar faydalı. Yaşlılık sebebiyle ortaya çıkan göz hastalıklarının ve kataraktın önüne geçmesinin yanı sıra kansere de kalkan olan havuç suyu, özellikle meme, prostat ve kolon kanseriyle savaşır. Mide ve yemek borusundaki yanma hissini engelleyen havuç suyu, kanın vücuttaki dolaşımını hızlandırarak damar tıkanıklığının önüne geçmeye yardımcı olur.

RAHAT BİR UYKUNUN YOLU LAVANTA ÇAYINDAN GEÇİYOR

HAZIMSIZLIK, gaz ve şişkinliği hafifletmesiyle bilinen lavanta çayı, aynı zamanda uykuya dalmakta zorluk çekenler için keyifli bir içecek olarak tüketilebilir. Lavanta çayı C vitamini, kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu besinler bağışıklık sağlığını destekler ve insan vücudunun bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlarla savaşmasını kolaylaştırır. Lavanta çayının bir diğer özelliği ise, deri üzerindeki kızarıklık ve döküntülerin yok olmasına destek olmasıdır

D VİTAMİNİ ALMAK İÇİN YUMURTA SARISI TÜKETİN

BAĞIŞIKLIĞIN vazgeçilmez unsurlarından olan D vitamini, günlük yaşam kalitenizi büyük ölçüde etkiliyor. Uzmanlar, her mevsim bünyenizi güçlendirecek ürünlerin ve D vitamini zengini besinlerin tüketilmesini öneriyor. Yumurtanın beyaz kısmı proteinler açısından zenginken sarı kısmında 37 IU kadar D vitamini olduğunu vurgulayan uzmanlar, sabah kahvaltılarında mutlaka sofranızda yer alması gerektiğini vurguluyor.