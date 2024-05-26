Günde 3 fincan kahve kansere kalkan oluyor

"ŞEKERDEN VE AŞIRI KARBONHİDRATTAN UZAK DURULMASI GEREK"

Karaciğer sağlığı için sardalya tüketiminin önemli olduğuna değinen Uzm. Dr. Tanrıver, "Sardalya, ağır metal oranı en düşük balıktır. Aynı zamanda Omega 3 açısından da en zengin balıklardan biridir. Selenyum içeren brokoli, yeşil sebzeler, enginar, kırmızı ve mor meyveler de çok önemlidir. Tabii ki şekerden ve aşırı karbonhidrattan da uzak durmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI KARACİĞER SAĞLIĞINI ETKİLİYOR"

Türkiye'nin, gereksiz antibiyotik kullanımının çok fazla olduğu ülkelerden biri olduğunu belirten Dr. Tanrıver, "Antibiyotikler karaciğerde metabolize olur ve karaciğerin daha fazla yorulmasına neden olur. Gereksiz antibiyotik kullanımı karaciğer hasarına neden olabilir. Karaciğer hasarının başlıca belirtileri arasında ciltte sarılık, kaşıntı ve kızarıklık bulunur. Yüzlerce fonksiyonu olan karaciğer, kanama bozukluğuna da sebep olabilir. Bir kişide kanama bozukluğu varsa, cilt morarmaya eğilimli olur" dedi.

"KARACİĞER YAĞLANMASI YORGUNLUK, İŞTAHSIZLIK VE KİLO KAYBI YAPAR"

Karaciğerin 1-1,5 kiloluk bir organ olduğunu belirten Dr. Tanrıver, "Eğer bu organın yaklaşık yüzde 5'inden fazlası yağ ile kaplıysa, karaciğer yağlanması var diyoruz. Bu yağlanma yüzde 30'u aşarsa belirtiler vermeye başlar. Karaciğer yağlanması yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı yapar. Ciltte kaşıntı, kızarıklık ve pullanma yapabilir. Karının sağ üst tarafında ağrı ve sarılık yapabilir. Ne yazık ki bunlar biraz daha geç belirtilerdir. Bu nedenle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı testler yaparak da bunları tespit etmek mümkündür" ifadelerini kullandı.