Vitamin kullananlar dikkat! Fayda yerine zarar veriyor

Kişilerin yaşına ve cinsiyetine göre bazı kanser taramalarının yapıldığına işaret eden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nail Özhan, "Aile hekimleri kişinin yaşı, cinsiyeti ve ailenin sağlık yapısına bakarak kanser taramalarını planlıyor. Bazı hastalara yılda 1, bazılarını daha sık taramalar yapılıyor. Kanserde bitkisel tedavilerin kanıtlanmış bir faydası yok ama çok revaçta. Hemen hemen her tanı almış hastamız bize bunu soruyor. 'Bitkisel tedavi veya vitamin kullanalım mı' diyerek gelenler oluyor. Özellikle vitamin konusunda çok büyük çekincelerimiz var.