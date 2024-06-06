Kemik suyunun mucizevi faydaları

KEMİK suyu, son yıllarda sağlıklı beslenme trendlerinin arasında yer alan bir besinlerden biridir. İçerdiği kolajen sayesinde cilt, saç ve tırnak sağlığını destekleyen kemik suyu, cildin sıkılaşmasına, nemlenmesine ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. İçerdiği amino asitler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi hastalıklara karşı korur. İltihaplanmayı azaltır ve alerjileri önler.

KEMİK suyu, içerdiği mineraller sayesinde kemik, diş ve eklem sağlığını korur. Kalsiyum, magnezyum, fosfor, silikon gibi mineraller kemikleri güçlendirir ve osteoporozu önler. Eklem ağrılarına, kireçlenmeye ve romatizmaya iyi gelir. Kemik suyu, sindirim sistemini düzenler. Mide asidini dengeler ve gastrit, ülser gibi rahatsızlıkları iyileştirir. Bağırsak geçirgenliğini azaltır ve sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırır. Kabızlık, ishal, gaz, şişkinlik gibi sorunları giderir.