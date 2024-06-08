Çapraz nakil umut yeşertiyor

Üroloji Uzmanı Dr. Uğur Saraçoğlu, kan veya doku uyumsuzluğu nedeniyle kendi vericisinden böbrek alamayan hastaların, başka bir hasta ve vericisi ile uyum sağlayarak böbrek nakli yapılmasının yıllar içinde daha yaygın hale geldiğini belirtti. Saraçoğlu, bu yöntemin "çapraz nakil" olarak adlandırıldığını ve son yıllarda birçok aile için umut olduğunu ifade etti. 2002- 2023 yılları arasında 52 binden fazla böbrek nakli gerçekleştirildiğini belirten uzman isim, yaklaşık 25 bin kronik böbrek yetmezliği hastasının nakil beklediğini vurguladı.

Böbrek nakli bekleyenlerin, diyalizle yaşamlarını sürdürebildiklerini ancak yaşam kalitelerinin ve sürelerinin nakil yapılan hastalardan daha düşük olduğunu söyledi. Ülkede kadavra bağışlarının yetersiz olduğunu, bu nedenle canlı vericilerin önemli bir rol oynadığını da açıkladı. Kan ve doku uyumsuzluğu nedeniyle nakil şansını kaybeden hastalar için ise 'çapraz nakil' yöntemi çözüm sunuyor dedi.